F-18'ler konuşlu! Dünyanın en büyük savaş gemisi bölgede: Bu Türkiye'ye bir mesaj mı?

Türkiye-Yunanistan hattında gerilimin devam ettiği bir dönemde ABD uçak gemisi "George HW Bush" Girit adasına yanaştı.

Gemi, adanın Suda körfezindeki ABD Deniz Üssü'ne demirledi.

"George HW Bush", mürettebatın dinlenmesi için 10 Ekim'e kadar Girit'te kalacak.

Yunan medyası, Amerikan uçak gemisindeki F-18/A savaş uçaklarının Yunan F-16 savaş uçakları ile ortak eğitim uçuşları gerçekleştireceğini iddia etti. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

"George HW Bush", Suda'daki Amerikan deniz üssüne en son 2017 yılında gönderilmişti

YUNAN BASINI: SEMBOLİK BİR ANLAM TAŞIYOR

Yunan basını, Türk-Yunan ilişkilerinin gergin olduğu bir dönemde uçak gemisinin Girit'e gelmesinin "sembolik bir anlam" taşıdığı yorumunu yaptı.

UZMANLAR: SAKINCALI BİR DURUM YOK

Suda'daki Amerikan üssüne 6. filonun gemileri çoğunlukla geldiğini ve ikmal yapıp, devam ettiğini belirten uzmanlar, burada sakıncalı bir durumun olmadığını belirtiyor. Uzmanlar ayrıca, Türkiye -Yunanistan hattının gergin olduğu zamanlarda, müttefik ülkelerin yanlış mesajlara sebebiyet vermemesi adına daha dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK SAVAŞ GEMİSİ: F-18'LER KONUŞLU



George HW Bush (CVN-77), ABD Donanması'nın onuncu ve son Nimitz sınıfı uçak gemisidir.

Savaş gemisine ABD'nin 41. Başkanı ve II. Dünya Savaşı sırasında savaş pilotu olan eski Merkezi İstihbarat Direktörü George H.W. Bush'un ismi verilmiştir.

Dünyanın en büyük uçak gemilerinden biri olan George HW Bush, 2009 yılında 6.2 milyar dolar maliyetle tamamlanarak donanmaya katıldı.

Geminin uzunluğu 333 metre, genişliği ise 77 metre.

Toplam 6.000 kişilik bir mürettebatı taşıyabilen gemide, 85'ten fazla F/A-18 Hornet avcı uçağı, F/A-18 Super Hornet, EA-18G Growler elektronik savaş uçağı, E-2C Hawkeye radarı ve Sikorsky UH-60 Black Hawk görev alıyor.

Star Gazetesi