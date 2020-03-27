Dünyanın en gelişmiş savaş uçağı F-35'e koronavirüs engeli

star.com.tr 27 Mart 2020 Cuma 16:02 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 16:02

F-35 programı için önemli Ortak Simülasyon Ortamı ve tüm siber testlerin nihai testleri, koronavirüs salgını nedeniyle askıya alındı. Görünüşe göre 2019 yıllık raporunda belirtilen bazı testler, Edwards'daki operasyonel birimlere geçerken bir süreliğine kesintiye uğrayacak.



F-35 testine ev sahipliği yapan Edwards AFB'deki tüm uçuş operasyonlarının da askıya alındığı duyuruldu. Siber testler, Edwards'daki test birimleri yerine, normal operasyonel F-35 birimleri tarafından kullanılmaya devam edecek.

F-35 Müşterek Savaş Uçağı Program Ofisi’nin (JPO) sözcüsü Brandi Schiff dün yaptığı bir açıklamada, "F-35 uçuş testi organizasyonları, uçuş operasyonları durduruldu., ancak tele-çalışma yoluyla doğrulama faaliyetlerine devam edebilecek kuruluşlar bunu sürdürüyor" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı Operasyonel Test ve Değerlendirme Direktörü Robert Behler'in 2019 yıllık raporu, C. güvenlik testinin önceki test dönemlerinde tespit edilen eksikliklerin ve güvenlik açıklarının giderilmesi için devam ettiğini belirtmişti. Behler, 'En son ALIS 3.5 sürümünün ve hava aracının kendisinin siber güvenliğini değerlendirmek için daha fazla test gerekiyor.' açıklamasında bulundu. ALIS, Lockheed Martin tarafından üretilen Otonom Lojistik Bilgi Sistemidir

F-35 Test Kurumu, federal, eyalet ve ve yerel çeşitli kuruluşlar tarafından alınan, COVID-19 kısıtlamalarının JSF F-35 programı üzerinde de etkileri olduğunu açıklandı. Bugün itibariyle, F-35 uçuş testi organizasyonlarının, uçuş operasyonlarını durdurulduğunu belirtilirken, tele-çalışma yoluyla (evden elektronik cihazlarla bağlanarak) doğrulama faaliyetlerini devam ettirebilecek kuruluşların çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

Bazı laboratuvar ve yer testi faaliyetlerinin yanı sıra, filoya hazır olmalarını sağlamak için sınırlı uçak bakım faaliyetlerinin de sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ekiplerimizin COVID-19 kısıtlamaları kaldırıldıktan sonra uçuş testi faaliyetlerine devam edebilmelerini sağlamak için şimdi adımlar atılıyor. Her ne kadar belirli gelişim ve saha aktivitelerinde gecikmeler yaşanacak olsa da, F-35 ekipleri iş gücümüzün sağlığını ve güvenliğini korurken, çabalarını ilerletmenin yollarını değerlendirmeye devam ediyor.

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