Dünyanın en gelişmiş savaş uçağı hangisi? F-35 ve SU-57 karşılaştırması

Amerikan yapımı F35 ve Rus yapımı Su-57 savaş uçakları dünyanın en gelişmiş 5. nesil savaş uçakları arasında yer alıyor. ABD ve Rusya'yı temsil eden bu iki uçak; Savaş, manevra, havada kalma süresi, motor gücü, hava saldırıları ve radar sistemi açısından farklılıklar gösteriyor. İşte SU-57 vs F-35 karşılaştırması.

SU-57 VS F-35 KARŞILAŞTIRMASI

ABD'nin beşinci nesil jet avcı uçağı F-35'i diğer savaş uçaklarından ayıran en önemli özellik tek motorlu olması. Bütün bombaları füzeleri içinde taşıyan bu uçağın manevra yeteneği SU-57'ye göre oldukça az.

SU-57'nin havada kalış süresi 6 saat iken F-35'in sadece 2,5 saat.

Rus uçağı SU-57, saatte 2.600 km, ABD yapımı F-35 ise 1.932 km/saat hız yapabilmektedir.

Havada kalma süresi 5,8 saat olan SU-57'nin Azami savaş yükü 10.000 kg'dır.

Azami kalkış ağırlığı 37.000 kg olan uçağın iç yakıt rezervi toplamda 11.100 kg'dır.

Sukhoi Su-57, her türlü hava, kara ve deniz hedeflerini yok etmek için tasarlanmış, Rus yapımı beşinci nesil çok amaçlı bir avcı uçağıdır.

Takviyesiz süpersonik uçuş özelliği olan gelişmiş çift motoru sayesinde havada kalma süresi 2 katına çıkmaktadır.

HAYALET RADAR SİSTEMİ

Su-57 savaş uçağı, kompozit malzemelerin geniş kullanımı ile gizli teknolojiye sahiptir, süpersonik bir seyir hızı geliştirme yeteneğine sahiptir ve güçlü bir yerleşik bilgisayar dahil olmak üzere en gelişmiş yerleşik radyo-elektronik ekipmanla donatılmıştır. Geliştirilmiş radar sistemi ile hayalet savaş uçağı olarak öne çıkmaktadır.

Hayalet radar sistemi; Uçakların radara yakalanmadan düşman bölgesine geçebilmesini sağlar.

Havada kalma süresi 2 saat 36 dakika olan F-35'in iç yakıt rezervi 8.391 kg'dır.

F-35'in en önemli avantajı ise radara görünmeden düşman sahasına girebilmesi.

SÜPER MANEVRA KABİLİYETİ

Su-57 uçaklarının ön plana çıkan bir diğer özelliği de ileri derecede manevra yapabilme kabiliyetidir.

F35 uçakları, dördüncü nesil jet avcı uçakların teknolojik özellikleri arttırılarak üretilmiştir.

F35 uçaklarda yer almayan süper manevra kabiliyeti, yüksek G manevrası ile ileri performans gösterebilen Su-57 uçağını öne çıkarmaktadır.

F35 karadaki hedeflerin vurulmasına yönelik geliştirilmiş bir uçaktır. Su-57 ise yüksek manevra kabiliyeti sayesinde düşman uçaklarla mücadele edebilmek için tasarlanmıştır.

Üstün teknolojiler kullanılarak geliştirilmiş bu İki uçak farklı amaçlarla kullanılmaktadır.

TASS'ın haberine göre; Rusya Havacılık ve Uzay Kuvvetleri, 2024'ün sonlarına kadar 22 Su-57 avcı uçağı alacak ve Rus Silahlı Kuvvetleri'ndeki sayıları 2028'e kadar 76'ya çıkacak.