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Savunma

Dünyanın en güçlü obüsü Rus ordusunda hizmete başladı

Rusya merkezli kamu kuruluşu Rostec, Rus Ordusu'nun dünyanın en güçlü tekerlekli topçu obüsüne sahip olduğu iddia edilen modernize edilmiş 203mm 2S7M Malka kendi yürür silahının ilkini teslim aldığını duyurdu.

star.com.tr17 Nisan 2020 Cuma 10:05 - Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 10:05
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Rostec tarafından yapılan açıklamada, "Uraltransmash (Rostec'in bir yan kuruluşu), ilk 2S7M 'Malka' yükseltilmiş kendinden tahrikli topçu silahını Rusya Savunma Bakanlığı'na teslim etti." denildi.

Uraltransmash şirketi geçtiğimiz hafta, 2S7M Malka obüsünün modernizasyonunun tamamladığını açıklamıştı.

Şirket yaptığı açıklamada, modernizasyon kapsamında ithal edilen bileşenlerin yerini Rus olanların aldığını, "Şanzımanlar, dağıtım mekanizmaları ve güç kaynağı üniteleri değiştirildi. Ayrıca gözlem cihazları, interkom cihazları ve radyo istasyonu güncellendi. Modernizasyon sayesinde, çalışma özellikleri, manevra kabiliyeti ve hareket kabiliyeti, komut kontrol edilebilirliği ve topun tüm ana özellikleri iyileştirildi." denildi.

Şirket, 2S7M Malka kendi yürür silahının tam test döngüsünü başarıyla geçtiğini bildirdi. Çalışma testleri sırasında, hareketlilik özellikleri, şasinin güvenilirliği, santral ve iletim kontrol edildi. Yangın testleri sırasında, ürün yükleme mekanizmalarının güvenilirliği, 2A44 topunun gücü ve yangını kontrol etme testini geçti. modernize edilmiş ilk modelin Rus silahlı kuvvetlerine sevkıyat için beklediği bildirildi.

"Malka" kendinden tahrikli silah 2S7'nin modern bir versiyonu, 1980'lerde üretime başlandı ve dünyanın en güçlü silahlarından biri olarak kabul edilir. 2S7M Malka, Sovyet dönemi 2S7 Pion'un mpdernize edilmiş halidir ve toplam sekiz 203 mm'lik mermi ve yük taşıyabilir. Ateşleme hızı 2.5 rds / dakikadır ve ateşleme verileri doğrudan namluya iletilebilir. Obüsün etkili menzili 37 kilometredir.

star.com.tr

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