Dünyanın en güçlü orduları sıralamasına Türkiye damga vurdu!

Dünyanın en güçlü orduları listesi her yıl güncellenmeye devam ediyor. ABD merkezli Global Firepower isimli site tarafından yapılan araştırma sonrasında, 2024 yılının en güçlü orduları listesi belli oldu.

ABD merkezli şirket tarafından yapılan araştırma sonucunda ortaya çıkan listede, ülkelerin askeri birim miktarları, mali durumları, lojistikleri, hareket kabiliyetleri ve coğrafi konum gibi birçok özelliği esas alınıyor.

İncelemede toplam 145 ülkenin ordusu dikkate alındı. 2023 yılında listede 11. sırada yer alan Türkiye, 3 basamak yükselerek 2024 listesinde 8. sıraya çıktı.



2013'te 30. sırada yer alan Yunanistan ise 2 basamak geriledi.

İşte o araştırma sonucuna göre Türkiye ve diğer ülkelerin yeri ve askeri gücü;

