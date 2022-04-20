Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Varank, açılış törenleri ve çeşitli temasları dolayısıyla gittiği ilde, Yozgat OSB'de balistik koruyucu sistemler ile fonksiyonel iç ve dış giyim ürünlerinin üretimini gerçekleştiren Garanti Giyim Kompozit Teknolojileri Fabrikası'nı ziyaret etti.

Varank, fabrikada vücut ve araç zırhları ile tekstil, balistik ve kompozit malzemeler üretim hatlarında incelemelerde bulundu.

Fabrika yöneticileriyle sohbet eden Varank'a, Rusya-Ukrayna geriliminin ilk günlerinde gelen talep üzerine Zelenski ve ekibi için 20 adet koruyucu kask ve yeleğin gönderildiği bilgisi aktarıldı.

Varank, özellikle Rusya-Ukrayna savaşından sonra askeri personellerin koruyucu ekipmanlarının fazlaca gündeme geldiğine işaret ederek, "Güvenlik güçlerimizi koruyan hayati öneme sahip savunma ekipmanlarının üretilmesinin yanı sıra bu ürünlerin ihracatının yapılması ülkemizin üretimde geldiği noktayı göstermesi açısından oldukça önemli. Türk savunma sanayisinde özellikle özel sektörün gediği bu noktayı görmüş olmaktan ziyadesiyle memnun oldum. Dünyanın elliden fazla ülkesine birçok askeri ekipman Yozgat'ta üretilip gönderiliyor." ifadelerini kullandı.

- BALİSTİK YELEK VE KASKLARI ATIŞLA TEST ETTİ

Üretim tesisi içerisindeki test atış tünellerinde 7.62 milimetre balistik mühimmat ile 15 metre mesafeden yelek ve kaska atış yapan Varank, daha sonra ekipmanların atış sonrası durumunu inceledi.

Varank, "Hem bir yeleğe hem de bir kaska atış yaptık. İki testte de ürünlerin ne kadar başarılı olduğunu, mermiye karşı ürünlerin nasıl koruma sağladığını gördük." dedi.

Şirketin yeni yatırım planları hakkında da bilgi aldığını aktaran Varank, "Özellikle yüksek teknolojili alanlara yeni yatırımlar yapacaklar. Biz de Bakanlık olarak her firmamıza olduğu gibi Garanti Kompozit'e de yatırım desteklerimizi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- TELEVİZYONDA GÖRÜNCE MUTLU OLDUK

Garanti Kompozit Yöneticisi Vedat Tüzer, Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde Zelenskiy ve ekibi için özel bir kask ve yelek talebinin kendilerine iletildiğini belirterek, "Sayın Zelenskiy ve ekibi için 20 adet kask ve yelek istediler, biz de gönderdik, televizyondan izleyince mutlu olduk." ifadesini kullandı.

Dünyanın en hafif balistik kasklarını ürettiklerinin bilgisini veren Tüzer, şunları kaydetti:

"Dünyanın 50'den fazla ülkesine Yozgat'ta ürettiğimiz ürünleri ihraç ediyoruz. Aynı zamanda 2013'ten bu tarafa Türkiye'deki balistik kaskların yüzde 80'e yakınını biz tedarik ediyoruz. 2013'e kadar bunlar genellikle ABD-İsrail ortaklı yabancı firmalardan tedarik ediliyordu, 1900 dolarlardan alımlar vardı, biz bunları bitirdik. Hem Türkiye'ye hem yurt dışına ürünlerimizi tedarik ediyoruz."

Tüzer, Zelenski ve ekibine "Soft balistik Level IV plakalı yelek" ile "Full Cat Edon plakalı Level III kaskları" gönderdiklerini de sözlerine ekledi.