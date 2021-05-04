Dünya'nın en iyi SİHA'ları açıklandı: Türkiye liderliğini bir kez daha kanıtladı!

04 Mayıs 2021 Salı 00:36 - Güncelleme: 04 Mayıs 2021 Salı 00:39

İnsansız hava araçlarındaki konumunu tartışmasız bir noktaya getiren Türkiye, bu alanda dünyanın sayılı ülkelerinden biri oldu.

Akşam.com.tr'de yer alan habere göre, dünyanın en iyi 10 SİHA'sı listelendi. Bu listeye göre Türkiye'den Tusaş Anka-Aksungur ve Bayraktar Akıncı, iki ve üçüncü sıralarda yer aldı. Paylaşımda 3. Sırada yer alan Tusaş Anka-Aksungur için, "Türkiye şu anda bir dizi gelişmiş askeri insansız hava aracı üretiyor ve bunları hem aktif keşif hem de aktif muharebe misyonlarında kullanıyor. Türkiye'nin PKK ile mücadelesinde ve Ermenistan ile çatışmaları sırasında Azerbaycan'da kullanılan Aksungur iyi bir deneyime sahip." ifadeleri kullanıldı.

Yine paylaşımda 2.sırada yer alan Bayraktar Akıncı için ise "2021'de Türk ordusuna tanıtılan bu gelişmiş askeri insansız hava aracı, Türk askeri teknolojisinin en iyilerini içeriyor ve şimdi seri üretime girdi." cümleleri yer aldı.

Sıralamada İsrail Hermes SİHA'ları ilk sırada yer alırken, Türk SİHA'ları Amerikan tipi insansız hava araçlarını geride bıraktı.

Diğer SİHA'lar şu şekilde sıralandı:

4. CASC Rainbow (Çin)

5. CAIG Wing Loong II (Çin)

6. General Atomics MQ-1 Predator (ABD)

7. General Atomics MQ-1C Gray Eagle (ABD)

8. General Atomics MQ-9 Reaper (ABD)