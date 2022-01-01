K2 Kara Panter! İşte dünyanın en pahalı ana muharebe tankının özellikleri

star.com.tr / Mert Dönmez 1 Ocak 2022 Cumartesi 11:21 - Güncelleme: 1 Ocak 2022 Cumartesi 14:05

Güney Kore, tankların zorlandığı görev ve arazi şartlarına karşı başarılı bir şekilde görev yapacak bir tank için, dünyanın dört bir yanından gelen fikirleri ve teknolojiyi birleştirerek, ortaya bir ana muharebe tankı çıkardı: K2 Black Panther

Guinness Dünya Rekorları, 8.5 milyon dolar fiyat etiketiyle, K2 Black Panther'i en pahalı muharebe tankı olarak kayıtlara geçti.

ANA MUHAREBE TANKI ARAYIŞI VE K2 KARA PANTER

K2 Black Panther, bir Hyundai Motor Group iştiraki olan Hyundai Rotem tarafından Kore Cumhuriyeti Ordusu (ROKA) için geliştirildi.

Daha iyi ergonomi ve dijitalleştirmeyi bir araya getiren MBT, savaş alanında gelişmiş bir performans sağlamak üzere tasarlandı.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin saldırganlık olasılığını göz önüne alarak, dünyadaki en karmaşık ve gelişmiş silahlardan bazılarını geliştirdi.

Ülkenin arazi koşulları ve kara bağlantısını kesen Kuzey Kore faktörü, bu gelişin arkasındaki itici güç.

1953'te bir ateşkes iki Koreli komşu arasındaki ağır düşmanlıkları sona erdirmiş olsa da, gerilimler henüz bitmedi.

TOPLAMA GİBİ

Yeni ana muharebe tanklarını incelemeye başlayan Güney Kore, daha sonra ABD'den K1 adında modifiye edilmiş bir Abrams tankının montajı için izin aldı.

K1, tıpkı orijinal Abrams gibi 105 milimetrelik bir topla başladı. Ancak K1, Abrams'tan daha küçüktü ve gaz türbini yerine dizel motor kullanıldı.

Güney Kore, tüm Abrams tanklarında ve daha eski Leopard 2'lerde kullanılan 120 mm L44 kalibreli toptan 1,3 metre daha uzun olan Rheinmetall 120-milimetre L55 topunu Almanya'dan seçti.

Ayrıca Fransa'dan Leclerc otomatik yükleyicinin Güney Kore versiyonunu geliştirdi. Yangın kontrol sistemi de, Fransa'nın Thales'inden alındı.

1.500 beygirlik Almanya'nın MTU-890 V12 dizel motorunun bir çalışma kopyasını tersine mühendislik çalışmaları yedi yıl sürdü. MTU ile karşılaştırıldığında, yerli olarak tasarlanmış motor biraz daha yavaş hızlanıyor: Saatte 0-32 kilometre, yaklaşık sekiz saniye sürüyor.

OPERASYONAL YETENEKLER

Tankın hidropnömatik süspansiyonu en belirgin özelliğidir. K2, orijinal olarak K1 için tasarlanan yükseltilmiş bir süspansiyon versiyonu sayesinde, çeşitli arazi koşullarında alçalıp yükselebiliyor.

Ayrıca K2 öne ve arkaya eğilme özelliğine sahip. Bu özellik, baş aşağı konumlarda, tankın ana topunun çevikliğini artırır. K2, Kore Yarımadası'nın engebeli arazisinde alçaktan uçan uçakları veya daha yüksek hedefleri daha iyi hedeflemek için geriye yaslandığında ana topunu yükseltebilir.

Tank ayrıca, Kore Yarımadası'nın rutubetli ve bataklık arazileri için ideal hale getiren harika su geçiş yeteneklerine sahiptir. K2 4,1 metre (13 fit) derinliğe kadar suda ilerleyebilir.

K2, düzenli yüksek patlayıcı mermiler ve kinetik deliciler ateşleyebilir.

star.com.tr / Mert Dönmez

