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Savunma

Dünyanın konuştuğu fuara Türkiye damgası! ''Gıpta ile bakılıyor''

Dünya, Türk savunma sanayiini konuşmaya devam ediyor. Türkiye'nin havacılık sektörünün en önemli etkinliklerinden biri olan Paris Air Show'daki gövde gösterisi AFP haber ajansının dikkatini çekti. Ajans, Türkiye'nin savunma sanayisi ihracatındaki iddiasını Paris Air Show'da da ortaya koyduğuna vurgu yaparak Türkiye'nin araçlarına gıpta ile bakıldığını yazdı.

21 Haziran 2023 Çarşamba 09:00 - Güncelleme:
Dünyanın konuştuğu fuara Türkiye damgası! ''Gıpta ile bakılıyor''
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Dünyanın en eski havacılık fuarı olan Paris Air Show, dört yıl aradan sonra Fransa'nın başkenti Paris'te düzenleniyor. Fransa merkezli haber ajansı AFP, Türkiye'nin savunma sanayisi ihracatındaki iddiasını Paris Air Show'da da ortaya koyduğunu yazdı.

Havacılık sektörünün en önemli etkinliklerinden biri olan Paris Air Show başladı.

ABD, Almanya ve Fransa gibi ülkelerin yanı sıra Türkiye de savunma sanayisi alanında üretim yaptığı hava araçları ile fuara katıldı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) stant açan şirketler arasındaydı.

Milli havacılık ürünleri olan Anka, Atak, Hürkuş, Gökbey ve Kaan gibi hava araçları fuarda yer aldı.

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), Türkiye'nin ilk milli helikopter motoru, turbodizel havacılık motoru, iki zamanlı benzinli havacılık motoru ve turbojet motorları ile Genel Maksat Helikopteri sergiledi.

Fransız haber ajansı AFP'ye göre Türkiye'nin savunma sanayii üreticileri, fuarda gücünü göstermek isteyen şirketler arasında yer alıyor.

Ajans, Türkiye'nin araçlarına gıpta ile bakıldığını yazdı.

AFP, yetkililerin açıklamalarına atıfta bulunarak Türkiye'nin savunma sanayisi ihracatındaki iddiasını Paris Air Show'da da ortaya koyduğunu belirtti.

TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİ ALANINDA "ÜÇÜNCÜ YOL"

AFP'nin haberine göre Fransa Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde araştırmacı olan Leo Peria-Peigne, en son yazdığı makalede Türkiye'nin savunma sanayi alanında "üçüncü yol" olarak görüldüğünü kaleme aldı.

Baykar'ın ürettiği TB-2 Bayraktar modeli insansız hava araçlarının (İHA) alanında öncü olduğu belirtilen haberde, bu araçların özellikle Ukrayna tarafından kullanıldıktan sonra dünya medyasının dikkatini çektiği vurgulandı.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'ne (SIPRI) göre Baykar gibi TEI'nin insansız hava araçları da Kazakistan, Kırgızistan, Malezya, Cezayir, Tunus gibi ülkelere satılıyor.

AFP'ye konuşan TUSAŞ İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yıldız, insansız hava araçları için en çok ilginin "Afrika ülkelerinden geldiğini, bunun da terörizmle mücadele etmek için olduğunu" söyledi.

Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçıları Derneği (SASAD) Genel Sekreteri Ruşen Kömürcü ise "savunma sanayinde ihracatın daha da artacağını, ihracatın toplamda 10 milyar dolar varmasının uzak olmadığını" aktardı.

AFP'ye göre böyle olması durumunda Türkiye, yurt dışına 12,3 milyar dolar değerinde silah satan Fransa'ya çok yaklaşacak.

Türkiye savunma sanayii, 2022 yılı içerisinde 4,3 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirmişti.

  • türk savunma sanayi
  • Paris Air Show

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