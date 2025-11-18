İSTANBUL 22°C / 15°C
F-35'e rakip olarak gösterilen ve 'hayalet savaş uçağı' olarak tanınan Rus üretimi Su-57'nin ilk yurtdışı teslimatı gerçekleşti. Alıcısının sır gibi saklandığı Rus Su-57 5. nesil savaş uçağı teslimatına ilişkin konuşan UAC genel Müdürü Badeha, 'Yabancı müşterimiz ve ortağımız ilk iki uçağı çoktan aldı. Savaş görevine başladılar ve en iyi niteliklerini gösteriyorlar. Müşterimiz memnun.' dedi.

18 Kasım 2025 Salı 11:55
Rusya'nın ilk defa 5. nesil savaş uçağı olarak geliştirilen Su-57'nin ihracatını gerçekleştirdiği bildirildi.

Su-57'nin üreticisi Birleşik Uçak Şirketi (UAC) Genel Müdürü Vadim Badeha, Rus devlet kanalı Pyerviy Kanal'a açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Su-57 ihracatını gerçekleştirdiğini belirten Badeha, "Yabancı müşterimiz ve ortağımız ilk iki uçağı çoktan aldı. Savaş görevine başladılar ve en iyi niteliklerini gösteriyorlar. Müşterimiz memnun." diye konuştu.

Badeha, Su-57'yi alan ülkeye dair detay paylaşmazken, Rus basınında çıkan bazı haberlerde söz konusu ülkenin Cezayir olabileceğine dair bilgilere yer verildi.

Rusya Hava Kuvvetleri için 5. nesil savaş uçağı olarak geliştirilen Su-57, uçuş menzili, hız ve manevra kabiliyeti ön plana çıkıyor.

Su-57'nin takviyesiz süpersonik uçuş, kısa mesafeli kalkış ve iniş, radarlara görünmezlik (hayalet) teknolojileri, kapalı bölmelerde silah sistemleri, süper manevra kabiliyeti gibi özellikleri bulunuyor.

