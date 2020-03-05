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Savunma

Fırtına Obüsü düşmanı 12'den vuruyor! Esed'e 'Fırtına' darbesi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkili güçlerinden biri de Fırtına Obüsü. Kısıtlı alanda görev yapan mürettebat hiçbir zorluğa aldırış etmeden bayrağa hizmet etmenin gücü ile “Fırtına” koparıyor.

05 Mart 2020 Perşembe 15:16 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 15:27

Savunma Sanayii Yıldızı Fırtına Obüslerinde görev ve yaşam zorluklarla dolu. Dar alanda görev icra edilmesine rağmen obüsler stratejik olarak büyük bölgelere hakim.

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarında “Fırtına” koparan obüsler şimdi de Bahar Kalkanı harekatında düşmana korku salıyor.

DEĞİŞMEYEN TEK ÖZELLİĞİ: BAYRAĞA HİZMET

Manevra kabiliyeti ve yüksek teknolojik özelliklere sahip olan Fırtına Obüsleri, görüntüleri sebebiyle tanklarla sık sık karıştırılıyor. Tankla benzer özellikleri olmasına rağmen obüsler, hareket halindeyken atış yapmıyor. Sınıfı her ne olursa olsun envanterlerin değişmeyen bir özelliği var; bayrağa hizmet etmek.

Heybetiyle tozu dumana katan obüsler 12 metre uzunluğunda, 3,6 metre genişliğinde, 47 ton ağırlığında, 3,43 metre yüksekliğinde. Dar mahalde koca yürekler taşıyan obüsler 5 mürettebatlık kapasiteye sahip.

Hedefe ulaşabilmek için 65 kilometre hıza kadar çıkabiliyor. Hedeflerini ise 60 kilometre uzaktan vurabiliyor.

Türk Topçusunun omurgası Fırtına Obüsleri, Sakarya'da bulunan 1'inci Ana Bakım Merkezi Komutanlığında yerli imkanlarla üretiliyor. Projelendirmesi, tasarımı, üretimi ve tedariki tamamen milli olan Fırtına Obüsü, Türkiye’nin ürettiği ilk yerli topçu sistemi.

Obüsler harekat halindeyken ani durumlarda 30 saniyede mevzi alıp, mevzi değiştirebiliyor. Ayrıca 15 saniyede 3 atış yapabiliyor. Fırtına Obüsü, arazi türü fark etmeksizin hareket edebilme kapasitesine de sahip.

ADESTİM HEDEFLERİ BELİRLİYOR

Obüslerin hedefi on ikiden vurabilmesi için ADESTİM (Ateş Destek Timi) araziyi tarıyor, hedefi tespit ediyor.

Belirlenen hedefin bilgileri ADOP (Ateş Destek Otomasyon Sistemi) aracılığıyla Fırtına Obüsüne gönderiliyor.

FIRTINA OBÜSÜ DÜŞMANI ON İKİDEN VURUYOR

ADESTİM’den gelen sayısal veriler doğrultusunda Fırtına'nın namlusu harekete geçiyor ve hedeflerini imha ediyor.

Kaynak: TRT Haber

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