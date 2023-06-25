Düşmanı 'DELİ' edecek! Türkiye başardı

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Titra Teknoloji yaklaşık 1,5 yıl önce DELİ Taktik Kamikaze Sistemi Projesi'ne başladı. DELİ, Ekim 2022'de düzenlenen SAHA EXPO'da ilk kez sergilendi.

DELİ Taktik Kamikaze Sistemi için TÜBİTAK SAGE tarafından yüksek etki çapına sahip harp başlığı geliştirildi. Otonom ve manuel operasyonel yeteneklere sahip DELİ, modüler yapısıyla kolayca taşınıp, 15 dakikadan kısa sürede kullanıma hazır hale geliyor. Karıştırma önleyicilerle güvenlik seviyesi artırılan DELİ, saatte 80 kilometre seyir hızına, 180 kilometre maksimum hıza ulaşabiliyor. Deli, 3 bin 500 metre maksimum irtifa, 150-500 metre operasyonel irtifa ile muharebe sahasına çıkmaya hazırlanıyor.

DÜŞMANI 'DELİ' EDECEK! TÜRKİYE BAŞARDI

Kamikaze projesinde şimdiye kadar çok sayıda uçuş ve dalış gerçekleştirilerek platform, sistem, alt sistemlerin doğrulaması yapıldı. Son olarak canlı mühimmatla nihai kalifikasyon testi gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Konya-Karapınar'daki test sahasında yapılan ve 3 gün süren testlerde, önceden belirlenmiş hedeflere TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği mühimmat ve tapa sistemiyle intihar dalışları gerçekleştirildi. Testlerde, ilk tanıtımda duyurulan 3,1 kilogram yerine 3,8 kilogramlık daha büyük bir harp başlığı kullanıldı. Katapultla ve elle fırlatma suretiyle yapılan testler başarılı şekilde tamamlandı ve hedefler tam isabetle vuruldu. Bundan sonraki çalışmalar anti zırh özelliğine sahip daha büyük mühimmatlarla hedefleri vurma üzerine yoğunlaşacak.

"STRATEJİK BİR ÜRÜNÜ ÜLKEMİZE KAZANDIRDIK"

Titra Teknoloji Genel Müdürü Davut Yılmaz, AA muhabirine, kısa süre önce tanıtımını yaptıkları DELİ Kamikaze Projesi'nde, şimdiye kadar pek çok sistemin testini gerçekleştirerek, geliştirdikleri yazılım ve donanımların doğrulamasını tamamladıklarını söyledi.

Bunları yaparken çok sayıda uçuş ve cansız mühimmatla onlarca kez dalış görevi icra ettiklerini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu hafta yaptığımız testlerde ise ilk defa canlı mühimmat kullandık. Şiddetli rüzgara rağmen önceden belirlediğimiz hedefleri tam isabetle vurmayı başardık. Gerek geliştirdiğimiz platform ve özgün güdüm sistemi gerekse projedeki paydaşımız TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği mühimmat ve tapa sistemiyle bu ürünün kendi sınıfında dünyanın en iyisi olmaya aday olduğunu düşünüyorum. Kamikazelerin savaşlarda son yıllarda giderek artan önemi düşünüldüğünde, böylesine stratejik bir ürünü ülkemize kazandırdığımız için oldukça mutlu ve gururluyuz."

