Düşmanın saldırısından etkilenmeyecek! İsmail Demir açıkladı

Türkiye'nin tam bağımsız savunma sanayii hedefleri doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdüren STM Savunma Teknolojileri ve Mühendislik A.Ş., Türk güvenlik güçlerini yenilikçi ve milli sistemlerle donatmayı sürdürüyor.

STM mühendislerince milli imkânlarla geliştirilen, otonom döner kanatlı gözcü İHA sistemi TOGAN'ın kabul testleri tamamlandı. Kabul testlerini başarıyla geride bırakan mini İHA TOGAN'ın ilk teslimatları güvenlik güçlerine gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, TOGAN'ın envantere girişini sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:

"Milli mühendislik çözümlerimizi güvenlik güçlerimizin hizmetine sunmaya devam ediyoruz! Keşif, gözetleme ve istihbarat amaçlı geliştirdiğimiz döner kanatlı milli gözcü İHA'mız TOGAN'ın ilk teslimatlarını gerçekleştirdik. Hayırlı olsun."

"TOGAN GÖRÜLMEYENİ GÖRECEK"

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, "STM olarak Türkiye'de öncüsü olduğumuz taktik mini İHA sistemleri alanında önemli bir teslimat daha gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Milli gözcü İHA'mız TOGAN, sahip olduğu özellikleri ile görülmeyeni görecek, takip edilemeyeni takip edecek. Gece ve gündüz etkin operasyon ve fiziki hedef takibi kabiliyetine sahip TOGAN, STM'nin diğer İHA'ları ile de müşterek operasyon gerçekleştirebiliyor. Taktik mini İHA'larımızın GPS olmayan sahalarda görev yapabilmesi ve düşman elektronik harp tehdidinden etkilenmeksizin görev icrasını sağlayacak kabiliyetlerimizle de platformlarımızı güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Mehmetçiğimizin sahadaki gücüne güç katacak TOGAN, ülkemize ve güvenlik güçlerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

TOGAN İLE GECE-GÜNDÜZ ETKİN OPERASYON

Taktik seviye keşif, gözetleme ve istihbarat görevlerinde kullanmak üzere tasarlanan TOGAN, özgün uçuş kontrol sistemi ve görev planlama yazılımına sahip. Otonom şekilde havada görev değişimi/devri yapabilen TOGAN, operatörlere kesintisiz ve uzun süreli gözetleme kabiliyeti sunuyor. Tek bir TOGAN platformu, 10 kilometre menzilde 45 dakika boyunca görev yapabiliyor. TOGAN, 30x optik zoom seviyeli gündüz ve kızılötesi görüntü sistemleri ile gece ve gündüz efektif operasyon imkanı sunuyor. Platform, özgün otopilot ve bilgisayarlı görü yazılımları sayesinde otonom olarak hareketli hedef takibi gerçekleştirebiliyor. Gelişmiş bilgisayarlı görü algoritmaları sayesinde hedef tespit, tanıma, teşhis ve teknik analiz yapabilen TOGAN, görüntü kıymetlendirme çalışmalarında kullanıcıya kolaylık sağlıyor. Görev değişimi özelliğiyle bir TOGAN'ın bataryası belli seviyenin altına geldiğinde, diğeri otomatik olarak görevi devralabiliyor ve bu sayede kullanıcıya kesintisiz kullanım sağlıyor.

VURUCU İHA'LARLA MÜŞTEREK OPERASYON YAPABİLİYOR

Harekat sahasında tek bir er tarafından kolaylıkla taşınabilen ve kullanılabilen gözcü İHA sistemi TOGAN, geliştirilen uçuş kontrol, görev planlama ve hedef tespit sistemleri vasıtasıyla diğer STM platformlarıyla da müşterek görev gerçekleştirebiliyor. TOGAN platformları, müşterek Yer Kontrol İstasyonu yazılımı vasıtasıyla STM'nin taşınabilir vurucu İHA sistemleri KARGU, ALPAGU, ve BOYGA ile gerçek zamanlı otomatik hedef bilgisi aktarabilecek şekilde tasarlandı.