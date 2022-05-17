Ebabil-2 İHA üretim tesisi açtılar!

İran Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tacikistan'ın başkenti Duşenbe'deki tesisin açılış törenine İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve Tacikistan Savunma Bakanı Şirali Mirza katıldı.

Ebabil-2 İHA üretim tesisinin İran ve Tacikistan arasındaki askeri iş birliğinin geliştirilmesi kapsamında faaliyete başladığı bildirildi.

İran Genelkurmay Başkanı Bakıri, törende yaptığı konuşmada, "Ebabil-2 fabrikasının açılması iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin dönüm noktasıdır. Gelecekte, İran ve Tacikistan arasında askeri ve savunma alanında her seviyede iş birliği ve ortak çalışmanın artışına şahit olacağız." dedi.

Resmi temasları kapsamında dün Tacikistan'a giden Bakıri'nin Tacikistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Saymomin Yatimov'la bir araya gelmesi bekleniyor.

Ebabil-2, 14 bin fit (4 bin 267 metre) irtifaya yükselebiliyor ve 3 saat havada kalabiliyor. Saatte 350 kilometre hız yapabilen İHA, 150 kilometre menzile sahip.

İran'da 18 Nisan'da düzenlenen Ulusal Ordu Günü askeri geçit töreninde Ebabil-5 tipi İHA'nın tanıtımı yapılmıştı.