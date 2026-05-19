EFES-2026 Tatbikatı'nda ATAK helikopterleri nefes kesti! MSB görüntüleri paylaştı

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Cesaretin kanatları: ATAK. EFES-2026 Tatbikatı kapsamında ATAK taarruz helikopterlerimiz tarafından hedefler eş zamanlı ve koordineli olarak ateş altına alındı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Kara Havacılık Komutanlığına ait ATAK taarruz helikopterlerine mühimmat yüklenerek belirlenen alanları ateş altına almalarına ilişkin görüntüler yer aldı.