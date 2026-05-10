Savunma

EFES-2026'da güç gösterisi! F-16'lar hedefleri tam isabet vurdu

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16 savaş uçakları, EFES-2026 tatbikatı kapsamında Bandırma'dan havalandı. Belirlenen hedefler Hava Kuvvetleri unsurları tarafından imha edildi.

AA10 Mayıs 2026 Pazar 17:24
Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen EFES-2026 tatbikatı kapsamında, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde konuşlu 6'ncı Ana Jet Üssü Komutanlığında görevli pilotlar ve teknik personel, sabahın erken saatlerinde uçuş hazırlıklarını tamamladı.

F-16'LAR HEDEFLERİ TAM İSABET VURDU

Üs Komutanlığında brifing alan pilotlar, bakım ve mühimmat kontrollerinin ardından piste çıktı.

Kol uçuşuyla havalanan F-16 savaş uçakları, İzmir'de icra edilen tatbikat sahasına intikal etti.

Belirlenen hedefler Hava Kuvvetleri unsurları tarafından imha edildi.

Tatbikatta, hava destek harekatı, hedef vurma, yakın hava desteği ve koordineli operasyon kabiliyetlerinin test edilmesinin amaçlandığı öğrenildi.

EFES-2026'DA NEFES KESEN TATBİKAT

Gerçeğini aratmayan senaryoların uygulandığı tatbikatta, Türk Silahlı Kuvvetlerinin müşterek harekat kabiliyetinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Hava unsurlarının yanı sıra kara ve deniz kuvvetlerine bağlı birliklerin de görev aldığı tatbikatın belirlenen program kapsamında sürdüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, pilotların uçuş öncesi hazırlıklarını ve F-16 savaş uçaklarının uçuşa hazırlık sürecini görüntüledi.

  • F-16 savaş uçakları
  • EFES-2026 tatbikatı
  • hedef imha

