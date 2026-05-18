İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mayıs 2026 Pazartesi / 2 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,5814
  • EURO
    53,1246
  • ALTIN
    6702.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Savunma

EFES-2026'da MKE ürünleri kritik rol üstleniyor

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) tarafından geliştirilen çok sayıda silah sistemi ve mühimmat, EFES-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında aktif rol alıyor.

AA18 Mayıs 2026 Pazartesi 16:30 - Güncelleme:
EFES-2026'da MKE ürünleri kritik rol üstleniyor
ABONE OL

MKE'den yapılan açıklamaya göre, kara, hava ve deniz unsurlarına yönelik geliştirilen çok sayıda ürün, EFES-2026 Tatbikatı'nda yer alıyor.

Bu kapsamda, TOLGA yakın hava savunma sistemi, BORAN hafif çekili obüs, Fırtına Obüsü silah sistemi, 35 milimetre silah sistemi, uçak bombaları, piyade tüfekleri, keskin nişancı tüfekleri ve farklı kalibrelerdeki mühimmatlar tatbikat kapsamında aktif olarak görev alıyor.

Çelik Kubbe'nin önemli vurucu unsurları arasında yer alan 35 milimetre silah sistemi başta olmak üzere birçok kritik sistemle MKE, Türkiye'nin katmanlı savunmasına sahada güç katıyor.

Yakın hava savunmasından uzun menzilli ateş desteğine, tank silah sistemlerinden hava mühimmatlarına kadar geniş bir alanda görev yapan MKE ürünleri, EFES 2026'nın farklı safhalarında Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonel kabiliyetlerine destek sağlıyor.

Ayrıca, 5,56 milimetre piyade fişeğinden 155 milimetre obüs mühimmatına, tank mühimmatlarından roket harp başlıklarına, uçak bombalarından havan mühimmatlarına kadar geniş bir üretim kabiliyetine sahip olan MKE, EFES 2026'nın hem silah sistemleri hem de kullanılan mühimmatlarıyla ana vurucu gücü olarak öne çıkıyor.

  • MKE silah sistemleri
  • EFES-2026 tatbikatı
  • fiili atışlı arazi

ÖNERİLEN VİDEO

İhbara giden ekibe ateş açıldı! 2 polisimiz şehit oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.