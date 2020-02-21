Efsane casus uçak modernize ediliyor

21 Şubat 2020 Cuma15:27 - Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 15:27

Amerikan Hava Kuvvetleri (United States Air Force / USAF), U-2 Dragon Lady uçakları için Collins Aerospace ve Lockheed Martin Skunk Works işbirliğiyle yürütülen SYERS (Senior Year Electro-Optical Reconnaissance System)-2C modernizasyon faaliyetlerinin tamamlandığını açıkladı.

Yüksek irtifalardan uçarak faaliyetlerini icra eden U-2'lerin ana elektro-optik donanımını teşkil eden SYERS'in modernizasyonu ile uçakların keşif-gözlem kabiliyeti önemli ölçüde artırıldı.

C4 Defence'ın haberine göre, SYERS-2C sistemi ile U-2 Dragon Lady uçaklarının optik performansları artırıldı.

Böylece her türlü hava koşulunda uzun menzilden tespit, teşhiz ve takip yeteneği yükselen platformlar, modern muharebe koşullarında da ABD'nin yüksek irtifa ISR (Intelligence-Surveillance-Reconnaissance / İstihbarat-Gözlem-Keşif) gücünün bel kemiğini oluşturmaya devam edecek.