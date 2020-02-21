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Savunma

Efsane casus uçak modernize ediliyor

Keşif ve gözlem görevlerinde insanlı uçaklar yerlerini insansız hava araçlarına bıraksa da insanlı keşif uçakları hâlen kritik öneme sahip. Bu nedenle Soğuk Savaş'ın en ikonik platformlarından biri olan Dragon Lady'ler çağa ayak uydurmak için değişime devam ediyor.

21 Şubat 2020 Cuma15:27 - Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 15:27

Amerikan Hava Kuvvetleri (United States Air Force / USAF), U-2 Dragon Lady uçakları için Collins Aerospace ve Lockheed Martin Skunk Works işbirliğiyle yürütülen SYERS (Senior Year Electro-Optical Reconnaissance System)-2C modernizasyon faaliyetlerinin tamamlandığını açıkladı.

Yüksek irtifalardan uçarak faaliyetlerini icra eden U-2'lerin ana elektro-optik donanımını teşkil eden SYERS'in modernizasyonu ile uçakların keşif-gözlem kabiliyeti önemli ölçüde artırıldı.

C4 Defence'ın haberine göre, SYERS-2C sistemi ile U-2 Dragon Lady uçaklarının optik performansları artırıldı.

Böylece her türlü hava koşulunda uzun menzilden tespit, teşhiz ve takip yeteneği yükselen platformlar, modern muharebe koşullarında da ABD'nin yüksek irtifa ISR (Intelligence-Surveillance-Reconnaissance / İstihbarat-Gözlem-Keşif) gücünün bel kemiğini oluşturmaya devam edecek.

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