Efsane MİG 31'e yeni görev: Konuşlanacağı adres belli oldu

Star.com.tr 26 Kasım 2021 Cuma 22:06 - Güncelleme: 26 Kasım 2021 Cuma 22:11

Rusya'da MiG-31 önleyici avcı uçaklarının savaş etkinliği artırılıyor. Modernize edilen MİG 31'lerin yeni görevi Rusya'nın kuzey sınırlarını korumak olacak. Konu hakkında açıklama yapan Tümgeneral Popov, "Rusya'nın egemen hava sahasını kuzey yönlerinde korumak için yüksek irtifa önleyici MiG-31 kullanmayı planlıyoruz." dedi.

Popov, MiG-31, sürdürülebilirliği ve modernizasyon potansiyeli ile öne çıktığını belirterek MiG-31'in otomatik hedef izleme sistemlerine sahip yeni bir radar istasyonu aldığını kaydetti.

SİLAHLANMASINA İZİN VERİLDİ

Ayrıca Popov, Rusya'nın kısa menzilli hipersonik füzeler üzerinde de çalıştığını belirterek söz konusu MiG-31'lerin birkaç mühimmatla da silahlanmasına izin vereceklerini bildirdi.

Daha önce, Nizhny Novgorod'daki Sokol uçak fabrikasının temsilcileri, MiG-31'in modernizasyonunun uçağın savaş etkinliğini üç katına çıkaracağını bildirmişti. Şirket, uçağın modern elektronik ekipman alacağını ve yeni havacılık silahlarını kullanabileceğini de kaydetmişti.

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