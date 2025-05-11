ABD merkezli The National Interest dergisi, Türkiye'nin nükleer enerjili denizaltı çalışmalarını yakın takibe aldı. Yapılan analizde Türkiye'nin yeni denizaltısının özellikle Yunanistan'a karşı Ege Denizi'nde önemli bir kuvvet çarpanı olacağı belirtildi.

ABD'li dergi, askeri yapılanma ve modernizasyon çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Türkiye'nin NATO'nun Avrupa'daki en kuvvetli sanayi üssü olduğunu yazdı.

TÜRKİYE BASKIN GÜÇ OLACAK

Büyüyen hava gücü, kara saldırı kabiliyetleri ve giderek daha da gelişmiş duruma gelen donanmaları sayesinde Türkiye'nin önümüzdeki 10 yıl içinde Ortadoğu'nun baskın gücü olacağı ifade edilirken, kazanılan tecrübelerin nükleer güçle çalışan denizaltılarında uygulanacağı belirtildi.

Türkiye'nin yeni denizaltısının önemli bir kuvvet çarpanı olacağını belirten The National Interest, Ege Denizi'ndeki hakimiyet savaşında denizaltıların önemli rol alacağını yazdı.

Yeni nükleer denizaltının stratejik dengeleri altüst edeceği belirtilirken, Yunanistan, Rusya ve İsrail'le olan rekabetin artacağı vurgulandı.