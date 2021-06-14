Elektronik harp uçakları için kritik anlaşma! TUSAŞ Genel Müdürü Kotil: Daha da güçlenecek

AA 14 Haziran 2021 Pazartesi 23:29 - Güncelleme: 15 Haziran 2021 Salı 00:09

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, hava savunma, erken ihbar gibi görevler icra edecek Hava SOJ Projesi için çalışmalarına devam ediyor.

Düşman haberleşme sistemleri ve radarlarının tespit/teşhis edilmesi, konumlarının bulunması ve bu sistemlerin özellikle sınır ötesi harekatta dost unsurlara karşı kullanılamaması amacıyla karıştırılması hedefiyle geliştirilen Hava SOJ Projesi kapsamında önemli bir adım daha atıldı. Hava SOJ projesinde tercih edilen Bombardier Global 6000 uçaklarına entegre edilecek görev sistemleri milli imkanlar kullanılarak üretilecek.



Dünyada sadece savunma sanayisinde söz sahibi birkaç firma tarafından gerçekleştirilebilecek, oldukça karmaşık ve yüksek zorluk derecesine sahip bir proje olan Hava SOJ kapsamında TCI ile gerçekleştirilen iş birliği sayesinde Galley, Lavatory, Closet, Crewrest, Sidewalls ve diğer kabin içi komponentlerinin yerli ve milli olarak tasarımı, sertifikasyonu ve üretimlerinin yapılması hedefleniyor.

İmza töreninde görüşlerini dile getiren TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, "Gerçekleştirilen iş birliği ile halihazırda devam eden elektronik harp uçakları entegrasyon ve modifikasyonu kabiliyetimizin daha da güçlenmesini hedefliyoruz. Devletimizin ve silahlı kuvvetlerimizin istekleri doğrultusunda ülkemizin ihtiyaç duyduğu özgün hava platformlarını ve özel görev platformlarını milli imkanlarla kazandırmaya devam edeceğiz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

TCI Kabin İçi Sistemleri AŞ Genel Müdürü Muhammed Hanifi Kurter ise "Şimdiye kadar global havacılık pazarında Türkiye'yi gururlandırarak ülkemiz adına ilklere imza atan TCI, bu kritik ve zorlu projeyle birlikte kabiliyetlerini askeri alana taşımaktan onur duymaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

TUSAŞ ana yükleniciliğinde yürütülen Hava SOJ Projesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu elektronik harp özel görev uçaklarının geliştirilmesi amacıyla Ağustos 2018'de başlatıldı. Proje kapsamında toplamda 4 adet Hava SOJ uçağının geliştirilerek teslim edilmesi hedefleniyor. Projede TCI ile yaklaşık 5 yıl olarak öngörülen bir takvime uygun olacak şekilde çalışmalar yürütülecek ve bu süre zarfında TUSAŞ ve TCI mühendisleri ortak çalışmalar yürütecek.

Türkiye'nin 2023 vizyonunun havacılık hedefleri doğrultusunda 2010 yılında sektörün üç büyük şirketi olan TUSAŞ, Türk Hava Yolları ve Türk Hava Yolları Teknik'in ortak girişimleri sonucu kurulan ve daha önce ticari uçaklarda başarıyla gerçekleştirdiği uluslararası kabin içi projeleriyle adından söz ettiren TCI, dünya havacılığında söz sahibi olan Boeing, Airbus, Stelia gibi firmaların yanı sıra birçok havayolu ve leasing firmasının global tedarikçisi konumuna geldi. Bu projeyle birlikte TCI, tüm kabiliyetlerini askeri alana da taşımış olacak.







