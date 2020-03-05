star.com.tr 05 Mart 2020 Perşembe 11:36 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 11:44

Elektronik harp ve SİHA'ların milli koordinasyonu rejime ait Rus yapımı hava savunma sistemleri Pantsir-S1 (SA-22) ve BUK-M2'nin (SA-17) başarıyla imha edilmesini sağladı.

ANKA-I SİNYAL İSTİHBARATI YAPTI

Elektronik Harp ve İstihbarat Sistemleriyle (ELINT VE COMINT) donatılan ANKA-I insansız hava aracı Türkiye sınırları içerisinden hava savunma sistemlerine yönelik sinyal istihbarat ve kestirme faaliyeti yürüttü.

KORAL ELEKTRONİK HARP FAALİYETİ YÜRÜTTÜ

KORAL, hava savunma sistemlerine karşı elektronik destek ve elektronik harp faaliyeti yürüttü.

"Elektronik destek" ve "elektronik taarruz" sistemlerinden oluşan KORAL Mobil Elektronik Harp Sistemi, hedef radarların karıştırılması, aldatılması ve iş yapamaz hale getirilmesini sağlıyor.

Hedefi takip ediyor, düşman silahlarını etkisiz hale getiriyor

Bir elektronik destek aracı ve 4 elektronik taarruz aracından oluşan Koral, askeri araçlara entegre ediliyor, geniş bir frekans bandında çalışabiliyor.

200 kilometreye kadar etkili olabilen Koral, hedefi sıkı bir şekilde takip ediyor, düşman unsurların silahlarını etkisiz hale getiriyor. Ayrıca, modern teknoloji ile haberleşip bilgi almalarını engelliyor.

BAYRAKTAR TB2 SİHA'LAR İMHA ETTİ

BAYRAKTAR TB2 SİHA'lar filolar halinde Suriye sınırına girerek rejime ait Rus yapımı Pantsir-S1 ve BUK hava savunma sistemlerini MAM-L akıllı bombaları ile imha etti.

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