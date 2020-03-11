İSTANBUL 15°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,2003
  • EURO
    7,016
  • ALTIN
    330.483
  • BIST100
    100602
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Rusya'nın Pantsir iddiasına tokat gibi cevap: Yeni imha görüntüsü yayınlandı!
Savunma

Rusya'nın Pantsir iddiasına tokat gibi cevap: Yeni imha görüntüsü yayınlandı!

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de 8 adet Pantsir hava savunma sisteminin yok edildiği yönünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan verilerin gerçeği yansıtmadığını ve 2 Pantsir'in hasar gördüğünü iddia etmişti. Ancak son yayınlanan görüntü bu zamana kadar hiç yayınlanmamış bir Pantsir'in daha imha edildiğini gösteriyor.

star.com.tr11 Mart 2020 Çarşamba 17:29 - Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 17:52
ABONE OL

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’de 8 adet Pantsir hava savunma sisteminin yok edildiği yönündeki iddialara cevap vermiş ve 2 Pantsir'in hasar gördüğü belirtilmişti. Yeni yayınlanan görüntü ise Rusların algı operasyonunu yerle bir etti.

Rus basını, daha önce Türkiye'nin yayınladığı 2 Pantsir hava savunma sisteminin yok edilmesinden yola çıkarak sadece 2 sistemin vurulduğunu iddia ediyordu. Sosyal medyada Bahar Kalkanı Harekatı'nın başladığı günden bu yana SİHA operasyonlarının ilk olarak yayınlandığı Clash Report isimli mecra ise Rus basınının bu iddialarını tiye alarak "Emin misin?" sorusunu yöneltip yeni görüntüyü paylaştı.


star.com.tr

Kızı dağa kaçırılan baba, evlat nöbetini İzmir'de sürdürüyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İlk koronavirüs vakası sonrası Türkiye'yi rahatlatacak açıklama
İlk koronavirüs vakası sonrası Türkiye'yi rahatlatacak açıklama

İlk koronavirüs vakası sonrası Türkiye'yi rahatlatacak açıklama

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası! Bakan Koca duyurdu
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası! Bakan Koca duyurdu

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası! Bakan Koca duyurdu

İP'ten istifa edecekler
İP'ten istifa edecekler

İP'ten istifa edecekler

ABD itiraf etti: Onlara destek verdik
ABD itiraf etti: Onlara destek verdik

ABD itiraf etti: Onlara destek verdik
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.