star.com.tr 11 Mart 2020 Çarşamba 17:29 - Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 17:52

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’de 8 adet Pantsir hava savunma sisteminin yok edildiği yönündeki iddialara cevap vermiş ve 2 Pantsir'in hasar gördüğü belirtilmişti. Yeni yayınlanan görüntü ise Rusların algı operasyonunu yerle bir etti.

Rus basını, daha önce Türkiye'nin yayınladığı 2 Pantsir hava savunma sisteminin yok edilmesinden yola çıkarak sadece 2 sistemin vurulduğunu iddia ediyordu. Sosyal medyada Bahar Kalkanı Harekatı'nın başladığı günden bu yana SİHA operasyonlarının ilk olarak yayınlandığı Clash Report isimli mecra ise Rus basınının bu iddialarını tiye alarak "Emin misin?" sorusunu yöneltip yeni görüntüyü paylaştı.





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