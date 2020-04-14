14 Nisan 2020 Salı 13:45 - Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 13:45

KIRAÇ Yeni Nesil Kriminal İnceleme Aracı; zırhlı personel taşıyıcı, komuta kontrol aracı ve iç güvenlik aracı olarak yapılandırılabilecek benzersiz bir tasarıma sahiptir. Tasarıma bağlı olarak, 27+1+1 personele kadar taşıma kapasitesi bulunmaktadır. Tam bağımsız süspansiyon sistemi ve otomatik şanzımanlı 4×4 özellikleri sayesinde, her türlü hava ve yol koşulunda mükemmel hareket kabiliyeti sunmaktadır. Katmerciler 4×4 KIRAÇ araç platformunun ekstra yük kapasitesi, farklı seviyelerde balistik koruma ve çok yönlü ekipman kullanımına olanak sağlamaktadır.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabı üzerinden yapılan teslimatı, “Savunma sanayiimiz bu zor günlerde dahi gerekli tedbirlerini alarak üretimini sürdürüyor. Ülkemizde bir ilk olacak Yeni Nesil Kriminal İnceleme Aracı Projemiz kapsamında üretilen ilk 6 KIRAÇ aracını Emniyet Genel Müdürlüğü’ne teslim ettik. Katmerciler firmasını tebrik ediyorum.” ifadeleriyle duyurdu.