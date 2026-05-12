'En büyük caydırıcılık unsuru' diyerek duyurdu! Selçuk Bayraktar: Yeterince fazla sayıda üretirseniz kimse size saldıramaz

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, geliştirilen ürünler hakkında Belçika Kraliçesi Mathilde'ye sunum yaptı. Bayraktar açıklamasında, 'Dronlar bir bakıma caydırıcılık unsuru. Hatta en büyük caydırıcılık unsurlarından. Yeterince fazla sayıda üretirseniz kimse size saldıramaz' değerlendirmesinde bulundu.

AA12 Mayıs 2026 Salı 23:49 - Güncelleme:
Belçika Ekonomik Misyonu kapsamında Türkiye'ye ziyaret düzenleyen Belçika Kraliçesi Mathilde başkanlığındaki heyet, Baykar'ın Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.

Selçuk Bayraktar, ziyaret sırasında heyete sunum yaptı. Sunumda, Baykar tarafından üretilen insansız hava araçları ve kamikaze platformlarına ilişkin bilgiler veren Bayraktar, kamikaze çözümlerinin gerektiğinde geri alınabildiğini ve böylece gereksiz maliyetlerin önüne geçildiğini söyledi.

"YETERİNCE FAZLA SAYIDA ÜRETİRSENİZ KİMSE SİZE SALDIRAMAZ"

Bayraktar, "Umarım hiç kullanmak zorunda kalmazsınız. Çünkü dronlar bir bakıma caydırıcılık unsuru. Hatta en büyük caydırıcılık unsurlarından. Yeterince fazla sayıda üretirseniz kimse size saldıramaz. Öyle düşünüyoruz." dedi.

Platformların teknik özelliklerinden ve yeteneklerinden örnekler veren Selçuk Bayraktar, "Bu kadar çok silahtan, silahlandırma detayından bahsettiğim için kusura bakmayın ama maalesef dünyanın ve yaptığımız işin talihsiz yanı bu." diye konuştu.

