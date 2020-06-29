İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,856
  • EURO
    7,7036
  • ALTIN
    390.406
  • BIST100
    115843
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • En sık arıza yaşayanların başında geliyor: 'NH90 TTH' hizmetten çekilecek
Savunma

En sık arıza yaşayanların başında geliyor: 'NH90 TTH' hizmetten çekilecek

NH90 TTH (Tactical Transport Helicopter / Taktik Nakliye Helikopteri) helikopterleri, yüksek işletim maliyetlerine ek olarak bakım gereksinimlerinin fazla olması nedeniyle kullanıcıların sıkça şikayet ettiği platformların başında geliyor.

29 Haziran 2020 Pazartesi 21:17 - Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 21:17
ABONE OL

Belçika, NH90 TTH helikopterlerinin yüksek işletim maliyetleri nedeniyle görev yükünün azaltılacağını duyurdu. Karara yüksek işletim maliyetlerinin yanı sıra sık bakım gereksinimi, yaşanan arızaların çokluğu ve personel eksikliğinin de neden olduğu belirtilmekte. c4Defence'in haberine göre, hâlihazırda envanterinde dört adeti NH90 TTH ve platformun donanma modeli olan NH90 NFH'lerden toplam sekiz adet bulunan ülke, harbe hazırlık oranının düşüklüğünden de şikayetçi durumda.

Savunma kulislerinde helikopterlerin hizmetten çekileceği 2023'e kadar yalnızca 900 saat uçmasının ön görüldüğü konuşuluyor.

Ömrünü 'Sabri'ye adadı, gözü gibi bakıyor

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.