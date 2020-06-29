29 Haziran 2020 Pazartesi 21:17 - Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 21:17

Belçika, NH90 TTH helikopterlerinin yüksek işletim maliyetleri nedeniyle görev yükünün azaltılacağını duyurdu. Karara yüksek işletim maliyetlerinin yanı sıra sık bakım gereksinimi, yaşanan arızaların çokluğu ve personel eksikliğinin de neden olduğu belirtilmekte. c4Defence'in haberine göre, hâlihazırda envanterinde dört adeti NH90 TTH ve platformun donanma modeli olan NH90 NFH'lerden toplam sekiz adet bulunan ülke, harbe hazırlık oranının düşüklüğünden de şikayetçi durumda.

Savunma kulislerinde helikopterlerin hizmetten çekileceği 2023'e kadar yalnızca 900 saat uçmasının ön görüldüğü konuşuluyor.