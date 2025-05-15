Rusya'nın gelişmiş hipersonik silah sistemlerinden biri olan RS-26 "Oreşnik" füzesinin test ediliyor olabileceği yönündeki iddialar, bölgedeki gerginliği yeniden tırmandırdı.

Ukraynalı savunma yayını Militarnyi'ye göre, Rusya 12-13 Mayıs tarihlerinde Kapustin Yar füze deneme sahası çevresindeki hava sahasını kısıtlayan bir NOTAM (hava sahası uyarısı) yayımladı. Bu durum, Moskova'nın yeni bir hipersonik saldırıya hazırlandığına dair spekülasyonları artırdı.

"RUSYA'NIN EN TEHLİKELİ SİLAHI OLABİLİR"

Oreşnik füzesi, Kasım 2024'te Dnipro kentine düzenlenen saldırıda ilk kez sahneye çıkmıştı. Ancak o saldırıda füze, olası maksimum yıkıcı potansiyelini kullanmamış; daha hafif bir harp başlığı ile donatılmıştı.

Bu tür bir füze karşısında yalnızca ABD yapımı THAAD hava savunma sistemi teorik olarak etkili olabilir; ancak bu sistemin şimdiye kadar hipersonik hedeflere karşı gerçek savaş koşullarında başarılı olduğu kanıtlanmış değil.

Yemen'deki Husilerin İsrail'e karşı kullandığı hipersonik "Palestine-2" füzesinin THAAD sistemini aşması, hipersonik tehdidin ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Rusya'nın bu alandaki sistemleri ise çok daha gelişmiş durumda.

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