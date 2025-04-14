Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı KAAN, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun son açıklamalarıyla dünyanın yeniden gündemine oturdu. Subianto'nun KAAN hakkında açıklamalarına değinen ABD basını, "Endonezya'nın da KAAN'a ilgi göstermesiyle birlikte KAAN, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öngördüğü gibi iş birlikçi bir proje olma yolunda ilerliyor olabilir." yorumunda bulundu.

KAAN ABD BASININDA GÜNDEM OLDU

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto 10 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto buradaki konuşmasında "Stratejik şirketlerimiz ve savunma şirketleri arasında bu anlaşmaları yapacağız. Endonezya 5. nesil KAAN milli muharebe uçak projesinde de yer almak istiyor ve aynı şekilde denizaltı projesinde Türk savunma endüstrisiyle birlikte yer almak isteriz." dedi.

ENDONEZYA'NIN KAAN İSTEĞİ ABD BASININDA

Subianto'nun Türkiye'nin KAAN hakkında söylediği bu sözleri ABD basını The National Interest dergisinin dikkatini çekti. ABD basını, Endonezya'nın KAAN programına katılımının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi savunma üssü yapma idealine büyük bir yarar sağlayacağını belirtti.

"Endonezya, Türkiye'nin KAAN Savaş Uçağı Programına katılabilir" başlığıyla bir haber yayınlayan ABD'li dergi, Türkiye'nin KAAN savaş uçağının ortak bir proje olma yolunda hızla ilerlediğini ifade etti.

Cakarta-Ankara ortaklığının mevcut ikili işbirlikleri göz önüne alındığında mantıklı olduğunu savunan ABD basını, iki ülkenin şubat ayında "kültür, afet yönetimi ve medya"yı kapsayan on üç anlaşma ve üç pakta imza attığını hatırlattı.

'DİĞER ÜLKELER KAAN'A YÖNELEBİLİR' İDDİASI

Endonezya ile Türkiye'nin olası KAAN işbirliğinin diğer ülkelerin de dikkatini çekebileceğini yazan ABD basını haberinde, "Türk hükümeti, KAAN savaş uçağını işbirlikçi bir çaba haline getirmeyi amaçladığından, Endonezya'nın katılımı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi bir savunma üretim merkezi yapma ideali için büyük bir kazanç olacaktır. Bu açık ilgi, beşinci nesil bir platform isteyen diğer ülkelerin KAAN programına katılmasını sağlayabilir. " dedi.

Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı KAAN'ın başlangıç serüveni ile bir prototipinin sahneye çıktığına değinen ABD basını, "Endonezya'nın da KAAN'a ilgi göstermesiyle birlikte KAAN, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öngördüğü gibi iş birlikçi bir proje olma yolunda ilerliyor olabilir." yorumunda bulundu.

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