Endonezya ile anlaşma kapıyı araladı! Bölge orduları Türkiye'den KAAN'ı istiyor

Türkiye'nin savunma sanayi devi TUSAŞ, bölgesel hava gücünün modernizasyonunun hızla ilerlediği ve Ankara'nın uzun vadeli bir tedarikçi olmayı hedeflediği mesajıyla EDEX 2025'te adeta göz doldurdu.

Şirket yetkilileri, Mısır havacılık kuruluşlarıyla yenilenen işbirliğini, devam eden teknoloji transferi görüşmelerini ve beş yılda üç milyar doları aşan uluslararası sözleşmelerle büyüyen ihracat potansiyeline vurgu yaptı.

ANKA, HÜRJET, ATAK...

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii yetkilileri, TUSAŞ'ın son beş yılda üç milyar dolardan fazla uluslararası sözleşme imzaladığını belirtti. TUSAŞ'ın fuarda gerçekleştirdiği görüşmelere atıfta bulunan yabancı basın, ANKA İHA'larının birçok ülkeye teslim edildiğini veya sipariş aşamasında olduğunu, AKSUNGUR'un iki yabancı müşteri tarafından kullanıldığını, T129 ATAK helikopterlerinin ise üç ülkeye, HÜRKUŞ'un iki ülkeye ihraç edildiğini bildirdi.

Şirketin en gözde ürününün ise Türkiye'nin yerli beşinci nesil savaş uçağı KAAN olduğu ifade edilen haberde, çift motorlu uçağın, maksimum 34 bin 750 kilogram kalkış ağırlığına sahip ve 40 bin feet yükseklikte Mach 1.8 hızına ulaşmak için iki adet 13 bin 150 kgf sınıfı motor kullandığı; hizmet tavanının ise 55 bin feet olduğu aktarıldı.

Düşük görünürlük için tasarlanan KAAN'ın, dahili silah bölmelerinin, +9 G'ye kadar yüksek çeviklik uçuş performansı ve radar, elektro-optik ve elektronik destek sensörlerini birleştiren gelişmiş bir aviyonik paketi içerdiği vurgulandı.

ENDONEZYA KAPIYI ARALADI

Geçtiğimiz aylarda Endonezya'nın, yaklaşık 10 milyar dolar değerinde, son montaj düzenlemeleri ve endüstriyel işbirliğini de içeren 48 adet KAAN savaş uçağı için tarihi bir sözleşme imzaladığı hatırlatılan haberde, bu dönüm noktasının, KAAN'ın ihracat güvenilirliğini artırdığı ve onu Orta Doğu ve Afrika genelindeki kullanıcılar için ciddi bir aday haline getirdiği ifade edildi.

KAAN'ın Afrika ve Orta Doğu ülkelerinin üst düzey askeri yetkililerinin takibinde olduğunun altı çizilen haberde, Türkiye'nin ABD, Rusya ve Çin gibi önemli savaş uçağı üreticilerinin paylaştığı pastadan önemli bir kazanç elde edebileceği vurgulandı.

Haberde ayrıca, KAAN'ın yanı sıra ANKA III'ün çeşitli ülkelerin iştahını kabarttığı dile getirildi. Çok amaçlı silah seçenekleri ve yapay zeka destekli takım oluşturma konseptleriyle tasarlanan ANKA III'ün, KAAN veya eski avcı uçaklarıyla birlikte koordineli saldırı veya hava savunma bastırma rollerinde görev yapmak üzere tasarlandığının altı çizildi.