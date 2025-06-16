Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) Endonezya'da düzenlenen INDO Defence 2025 fuarında Türkiye tarafından tasarlanan ve üretilen milli muharip uçak KAAN'ın Endonezya'ya 48 adet satışına yönelik anlaşmanın sağlandığını duyurmasının ardından dünyanın ilgisi KAAN'a yöneldi.

Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN resmen savunma sanayiinde yeni bir dönemin kapısını araladı.

5. nesil savaş uçağımız yerli mühendislik gücünün bir ürünü olarak hava üstünlüğü, radar görünmezliği ve ileri teknolojik kabiliyetleriyle dikkat çekiyor.

Türkiye'nin hava kuvvetlerini güçlendirmeyi hedefleyen KAAN, aynı zamanda ihracat potansiyeliyle küresel pazarda da söz sahibi olmaya hazırlanıyor.

KAAN İÇİN SIRAYA GİRDİLER

TRT Habere konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu şu an için ülke ismi veremeyeceklerini belirterek, Körfez bölgesinden iki ülkenin KAAN ile ciddi şekilde ilgilendiğini duyurdu.

KAAN'ın rotasının yurt dışına çevrildiğini ifade eden Demiroğlu, bir Körfez ülkesiyle görüşmelerin büyük ilerleme kaydettiğini söyledi.

KAAN'ın ihracatıyla ilgili bu sene içerisinde müjdeli haberin beklendiğini vurguladı.