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Savunma

Endonezya ve Boeing'ten F-15 anlaşması

Endonezya, 24 adet F-15EX savaş uçağı satın almak üzere ABD'li şirket Boeing ile bir anlaşma imzaladı.

IHA22 Ağustos 2023 Salı 13:50 - Güncelleme:
Endonezya ve Boeing'ten F-15 anlaşması
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Endonezya, hava kuvvetlerini modernize etmek amacıyla ABD'li uçak üreticisi Boeing'den savaş uçağı alacağını duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Missouri eyaletindeki Boeing tesisinde Endonezya Savunma Bakanlığı yetkilileriyle düzenlenen toplantıda 24 adet F-15EX savaş uçağının satışı için mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi. Açıklamada, satışın ABD hükümetinin onayının ardından gerçekleşeceği belirtildi. Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu son teknoloji savaş uçağı, gelişmiş yetenekleriyle halkımızı koruyacak ve güvenliğini sağlayacak" dedi.

F-15EX, elektronik uçuş kontrolü sistemi, elektronik harp sistemi, dijital kokpit, en yeni görev ve yazılım sistemleri ile F-15 savaş uçaklarının en gelişmiş versiyonu olarak biliniyor.

Endonezya, Amerikan F-16 jetleri, Rus yapımı Su-27 ve Su-30 jetlerinin bulunduğu hava filosunu yenilemek üzere savunma bütçesini arttırmıştı. Bu yıl 8.1 milyar dolarlık anlaşma ile 42 adet Fransız yapımı Dassault Rafale savaş uçağı satın alan Endonezya hükümeti ayrıca, envanterine 800 milyon dolar harcamayla 12 adet ikinci el Mirage 2000-5 tipi savaş uçağı eklemişti.

ABD yönetimi, geçtiğimiz yıl Endonezya'ya 13,9 milyar dolara F-15ID uçakları ve ekipmanlarının potansiyel satışını onaylamıştı

  • F-15EX anlaşması
  • Endonezya-Boeing işbirliği
  • savaş uçağı anlaşması

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