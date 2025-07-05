Endonezya'nın ardından sıraya girdiler: KAAN için resmi temas

Savunma Sanayi Başkanlığı Başkanı Haluk Görgün, Endonezya'da gerçekleşen savunma sanayi fuarı Indo Defence'de CNN Türk'e değerlendirmelerde bulundu.

Görgün'ün açıklamalarından satır başları:

Türkiye'de savunma sanayii son 20 yılda yerlilik ve millilik oranı yüzde 80'leri aştı.

Türkiye'deki firma sayısı 3 bin 500'ü geçti.

Hem muhatap kurumları hem de ülkemizdeki firmaları teşvik ediyoruz. Biz Başkanlık olarak çeşitli start-up firmalarına fuarda stant oluşturarak yer sunuyoruz.

Roketsan Endonezya'da varlığını gösteren firmaların başında geliyor.

Türkiye Indo Defence Fuarı'na 29 ülke ile hem katılımcı hem alan olarak en büyük ülke Türkiye.

Biz sahadaki askerimizin teknolojik üstünlüğünü sağlayabilecek her türlü teknolojik ekipmanları onlara servis edebilmek için çalışıyoruz. Dost ve müttefik ülkeler için de çalışıyoruz. Dünyada 180 ülkeye ürün servis ediyoruz.

40 yıl ve üzeri terörle mücadele ettik. Bu dönemde parasını ödediğimiz halde bize verilmeyen ürünler oldu. Bu durumdan çok şey öğrendik. Kendi ürünlerimizi geliştirdik.

2018'den beri dünya dron pazarında Türkiye Baykar firmamızla domine ediyor. Bütün pazarın yüzde 65'i Türkiye'ye ait.

ASELSAN ürün yelpazesi çok geniş olan bir firma. Denizcilik, haberleşme ve hava savunmaya yönelik çözümlerini Endonezya'daki fuara getirdi.

STM'nin deniz sistemlerindeki tasarım kabiliyetleri çok yüksek. Bu ülkedeki birkaç ülke ile görüşmeleri devam ediyor. İnsansız kamikaze konusunda çok önemli ihracatlar yaptı.

Dünyada denizcilik alanında çok önemli bir ülke olan Portekiz'e STM firması lojistik gemileri satıyor.

Sarsılmaz da uluslararası alanda yüzümüzü ağartan firmalardan. Bizim firmalarımız tabancalar, av tüfekleri gibi silahları ihraç eder hale geldi.

Savunma sanayinde çalışan sayısının 90 bin olduğunu tahmin ediyoruz. 7.1 milyar dolar ihracat açıkladık. Kişi başı 70 bin dolar getirisi olan bir sektör.

Savunma ihracatı Türkiye ihracatının yüzde 3'üne tekabül ediyor. 10 milyar dolar değerinde yeni sözleşme de imzaladık.

Yeni sözleşmenin yapılması demek takip eden yıllarda firmalarınızın işlerinin olması demek.

5 ayda 3.1 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu dönemde 5 milyar doların üzerinde sözleşme imzaladık.

Türkiye ihracatta bu sene ilk 10'da olacak.

ASELSAN dünyada 42'inci sıraya kadar yükseldi. İlk 100'de 3'ten fazla firması olan sadece 7-8 ülke var.

'KAAN YERLİ MOTORLA İHRAÇ EDİLECEK'

KAAN çok yüksek teknoloji sistemler sistemi bir platform. TUSAŞ ana yüklenici firma. Test uçuşları devam ediyor. 6 adet biz sipariş verdik. Hava Kuvvetlerinin siparişlerini üreteceğiz. Endonezya ile de sözleşme imzaladık. Zamanında teslim edeilmek adına 48 tane KAAN'ın imzasını attık. Aynı zamanda 12 uçak da ilave olabilir.

Üzerinde çalıştığımız 36 bin librelik bir yerli motor üzerinde çalışıyoruz. 2030'lu yıllarda üreteceğiz. Endonezya'ya ihraç edeceğimiz KAAN'lar yerli motorlu olacak.

KAAN'a ilgi duyan başka ülkeler de var.