Envantere giren BARKAN'a yeni silah!

Savunma sanayisinde oluşan yerli ekosistem, gelişen teknolojiler, muharebe sahasında ortaya çıkan ihtiyaçlar ve kullanıcı taleplerini dikkate alarak çalışmalar yürütüyor.

Bu çalışmaların bir örneği insansız kara aracı platformuna yönelik olarak gerçekleştirildi.

Güvenlik güçlerinin envanterine kazandırılan insansız kara aracı BARKAN'a yeni faydalı yükler entegre edildi. Bu kapsamda, Repkon Defence üretimi 40 milimetre Otomatik Bombaatar (RDS40-AGL), Unirobotics tarafından geliştirilen TRAKON Lite Uzaktan Kumandalı Silah Sistemi ile BARKAN üzerindeki yerini aldı.

BARKAN, entegrasyon çalışmalarının ardından yeni silahı ve uzaktan komutalı silah sistemiyle kapalı ve açık alanlarında test edildi, başarılı bir performans ortaya koydu.

İnsansız kara araçları alanında farklı sınıflarda geliştirilen yerli ve milli çözümler son dönemde göreve hazır hale getirilerek Kara Kuvvetleri Komutanlığı kullanımına sunuluyor.

"Orta sınıf 1. seviye insansız kara aracı" BARKAN, HAVELSAN tarafından yürütülen "dijital birlik" konseptinin karadaki unsurlarından biri olarak geliştirildi. Saha testlerinin ardından 2023 sonunda envantere giren BARKAN, sahip olduğu özelliklerle güvenlik güçlerine karşı asimetrik tehditleri ortadan kaldırmanın yanı sıra zorlu arazi ve sert hava koşullarının üstesinden gelebiliyor. Yüksek riskli askeri görevlerde muharebe etkinliğini artıran BARKAN, çeviklik gerektiren birçok senaryoda ileri güvenlik sağlamak üzere tasarlandı.

BARKAN, saatte 13 kilometreden fazla hıza ulaşıp, 5 saatten uzun görev yapabiliyor.

TRAKON LITE entegrasyonu ile beraber BARKAN, 7,62, 5,56 milimetre makineli, 12,7 milimetre ağır makineli tüfekleri taşıyabilme kabiliyeti kazanacak.

40 milimetre Otomatik Bombaatar 40x53 milimetre mühimmatları ile atış kabiliyetine sahip bulunuyor. RDS40-AGL, muadilleri arasında kullanıcı odaklı, daha güvenilir ve daha dayanıklı olması gibi özelliklerle ön plana çıkıyor.