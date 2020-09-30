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Savunma

Ermenistan, Azerbaycan'a karşı Toçka-U taktik füze sistemlerini kullandı

Ermenistan ordusunun Azerbaycan'a karşı Toçka-U taktik füze sistemleri kullandığı bildirildi. Ayrıca yapılan açıklamada Ermenistan'a ait birçok hava saldırı ve savunma sistemlerinin vurulduğu bildirildi.

AA30 Eylül 2020 Çarşamba 16:00 - Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 17:16
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Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda Ermeni ordusuna ait hedefleri vurmaya devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, "Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Toçka-U taktik füze sistemleri kullandı. Füzelerden 3'ü eski ve kalitesiz olduğu için patlamadı." ifadesi kullanıldı.

Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda Ermenistan ordusunun kayıp vermeye devam ettiği bildirilen açıklamada, "Son saatlerde cephenin farklı yönlerinde düşmanın 1 Uragan roketatar sistemi, 1 OSA hava savunma sistemi, 3 BM-21 Grad roketatarı, 1 piyade savaş aracı ve 2 D-20 obüs topu imha edildi." denildi.

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