01 Mart 2021 Pazartesi 14:23 - Güncelleme: 01 Mart 2021 Pazartesi 14:23

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın "Rusya'dan aldığımız İskender füzeleri işe yaramıyor." sözünün Rus yetkililer tarafından tepki çekmesinin ardından Paşinyan'ın Basın Sözcüsü Mane Gevorgiyan konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Aksam.com.tr'nin haberine göre, Paşinyan'ın İskender füzeleri hakkında yanlış bilgilendirildiğini ve açıklamasını buna göre yaptığını belirten Gevorgiyan, "Başbakanın açıklamaları, Rus silahlarının kalitesini yansıtmıyor. Rus silahlarının, dünyanın en iyilerinden biri olduğuna yönelik şüphemiz yok." diye konuştu.

Ermenistan ile Rusya arasındaki askeri ve yüksek teknoloji alanlarındaki iş birliğini artırmak istediklerini belirten Gevorgiyan, "Rusya ile yakın çalışmaya ve ilişkilerimizi daha derine indirmek niyetindeyiz." sözlerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ermenistan'da Rus yapımı İskender kısa menzilli balistik füze sistemlerinin kullanıma ne kadar uygun olup olmadığı tartışması gündeme gelmişti.

Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın "Dağlık Karabağ savaşında İskender füzelerinin kullanılması gerektiği" yönündeki açıklamasını değerlendiren Nikol Paşinyan, şöyle konuşmuştu:

"Sarkisyan cevabını bildiği sorular sormamalı. Sarkisyan'ın 'Neden İskender patlamıyor veya füzenin yüzde 10'u sadece patlıyor?' diye sorması gerekiyor."

Ermenistan, söz konusu İskender füzelerini 2016 yılında Rusya'dan satın almıştı.