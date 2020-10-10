Ermenistan kaçak silah peşinde! İşte şebekedeki isimler ve istenilen silahlar

star.com.tr 10 Ekim 2020 Cumartesi 13:59 - Güncelleme: 10 Ekim 2020 Cumartesi 13:59

Ermenistan'ın eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın Dağlık Karabağ ziyaretinden sonra silah tedariki sorununu çözmeye çalıştığını bildirmesi tesadüf değil.

Koçaryan'ın, savaşı gerçekten kaybetmiş olan ve Karabağ'a silah taşıyarak iktidara dönmeyi planlayan mevcut başbakanı devirmede daha aktif olduğuna inanılıyor. Mevcut durum "Karabağ kalnının" iktidara olma çabasında olduğunu gösteriyor.

Son bilgilere göre silahlar, insani yardım kisvesi altında sivil uçaklarla Ermenistan'a taşınmaya başladı bile. Rusya üzerinden silah kaçakçılığının yapıldığı söyleniyor. Ancak, Rus yetkililerin bu sürece katılımını doğrulayan hiçbir bilgi yok.

Silah kaçakçılığı sürecinin başlıca katılımcıları, Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan, uluslararası silah kaçakçısı olarak tanınan David Galustyan ve işadamı Samvel Karapetyan...

David Galustyan, Başbakan Nikol Paşinyan ve ailesinin dahil olduğu geniş çaplı silah kaçakçılığı sürecinde ünlendi. Bu, Ermenistan tarafından CSTO içinde indirimli bir fiyata elde edilen silahların üçüncü bir ülkeye yüksek bir fiyata satıldığı bir süreçti. Galustyan, bu dolandırıcılık nedeniyle Rusya'dan sınır dışı edildi.

Ayrıca Azerbaycan medyasında, 3 Ekim'de Rusya'yı ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Mger Grigoryan ile 4 Ekim'de Rusya'yı ziyaret eden Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Shavash Koçayan'ın Ermenistan'a silah tedarikinde yakından ilgilendikleri yönünde haberler var.

Şu anda, Atlantic Airways'in Ermenistan'a uçuşlarının yeniden başlaması ve Ermenistan'dan Rusya'nın Mineralnye Vody şehrine uçuşların açılması, silahların taşınması olanaklarını daha da genişletmiştir.

Bütün bunlar, Ermenistan'ın Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün ve Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi'nin (Chicago Sözleşmesi) gereklerini büyük ölçüde ihlal ettiği anlamına gelir.

Son bilgilere göre, şu anda Ermenistan'a taşınan silahlar arasında Igla uçaksavar füzesi sistemleri, Cornet tanksavar füzesi sistemleri, Smerch roketatarları ve diğer bazı silahlar yer alıyor.

İddialara göre, Ermenistan'ın Azerbaycan yerleşimlerine ve sivillere roket fırlatıp sivilleri öldürdüğü bir dönemde, silah kaçakçılığına izin veriliyor.

Bu kaçakçılığın önlenmesi için başta Rusya olmak üzere, toprakları silah kaçakçılığı için kullanılabilecek İran ile topraklarından silah sevkiyatına izin vermeyeceğini belirten Gürcistan'ın tedbirler alması gerekiyor.

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