44 gün süren Karabağ savaşındaki başarısıyla adından çokça söz ettiren insansız hava aracı Bayraktar TB2 uluslararası arenada adından söz ettirmeye devam ediyor. Bayraktar TB2'ler Ermenistan ve Yunanistan gibi çok sayıda ülkede son bir yılda gündem oldu.

ERMENİSTAN'DA BAYRAKTAR TB2 MERAKI

BAYKAR Teknolojinin geliştirdiği Bayraktar TB2, dünya çapında binlerce kez Google'da aratıldı. Türk SİHA'sına en çok Ermenilerin ilgi gösterdiği ortaya çıktı. TB2'ler komşu ülke Ermenistan'da Google'da en çok aranan kelimeler arasında birinci sırada yer aldı. Google verileri Ermenistan'da son bir yıl içinde en çok aranan kelimenin Bayraktar TB2 olduğunu doğruladı.

Ermenistan'da Bayraktar TB2'lerin en çok merak edilen konular arasına girmesi 27 Eylül 2020'de Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmaların yaşanmasıyla gündeme gelmeye başladı. Ermeniler bu tarihten sonra Google aramalarında en çok TB2'yi ararken söz konusu bu aramalar Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmaların arttığı 4-10 Ekim tarihlerinde zirveyi gördü.

YUNANİSTAN DÖRDÜNCÜ SIRADA

Türk teknoloji harikası Bayraktar TB2'ere duyulan merak sadece Ermenistan ile de sınırlı kalmadı. TB2'leri Google'da en çok arayan ülkeler arasında sırasıyla Ermenistan, Azerbaycan, Türkiye ve Yunanistan yer aldı.