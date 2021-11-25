Ermenistan'dan aylar sonra gelen Karabağ itirafı!

Yeni Şafak 25 Kasım 2021 Perşembe 22:22 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 22:40

Ermenistan Meclis Başkanı Alen Simonyan Rus gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Karabağ'ı teslim ettiniz" diyen Rus gazeteciye tepki gösteren Simonyan, "Karabağ'ı Azerbaycan'a veren Rusya'dır" diyerek, Rus devletini eleştirdi.

"Rusya'nın verdiği teçhizat Bayraktar İHA'ları karşısında yetersiz kaldı"

Rusya'nın Ermenistan'a yeterli kapasitede askeri teçhizat vermediğini söyleyen Simonyan, verilenlerin ise Bayraktar insansız hava araçları karşısında yetersiz kaldığını vurguladı.

"Türkiye'nin İHA'larının varlığı Dağlık Karabağ'daki askeri çatışmaların neticesini belirledi"

"Azerbaycan Ordusu'nun hava üstünlüğü, özellikle de Türkiye'nin Bayraktar insansız hava araçlarının varlığı 2020 sonbaharında Dağlık Karabağ'daki askeri çatışmaların neticesini belirledi. Asker sayımız ile ilgili bir sorunumuz yoktu. Esas sorun Bayraktar İHA'larına karşı nasıl savaşacağımızı bilmememizdi. Rusya tarafından bize verilen teknik bunun için yeterli değildi."