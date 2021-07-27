Eski CIA ajanından çarpıcı itiraf: Trilyonlar harcadık, hiçbir şey elde edemedik

star.com.tr 27 Temmuz 2021 Salı 16:07 - Güncelleme: 27 Temmuz 2021 Salı 16:07

ABD, 11 Eylül'de bitmesi beklenen Afganistan'dan çekilmenin tamamlanmasına yaklaşırken, ABD'nin askerlerini Irak topraklarından da çekmesi yönünde giderek daha fazla haberler gündeme geliyor. Peki, ABD onca kaos ve yıkımdan sonra, neredeyse 20 yıllık askeri varlığı ve operasyonlarından nasıl bir başarı elde etti?



Eski bir terörle mücadele uzmanı ve CIA askeri istihbarat subayı olan Philip Giraldi, Stratejik Kültür Vakfı için kaleme aldığı bir makalede, ABD askerlerinin neredeyse yirmi yıllık bir savaşın ardından Afganistan'ı terk etmesi ve Biden yönetimine Irak'taki tüm birliklerini geri çekmesi için baskı yapılması üzerine açıklamalarda bulundu.

Giraldi makalesinde, "Afganistan ve Irak'taki savaşlar sadece kötü durumları daha da kötüleştirmekle kalmadı, yüz binlerce ölüm ve kesinlikle hiçbir şey başaramamak için harcanan trilyonlarca dolar oldu. Washington'da hiç kimsenin 'zafer' elde edememesi ve bir çıkış stratejisi düşünmemesi, savaşların ve istikrarsızlığın hala bizimle olduğu anlamına geliyordu.' dedi.

Ayrıca, kendi görüşüne göre Irak'ın artık "İran'la Washington'dan daha güçlü bir bağlantısı olduğu" bir durumun gelişmesinden de yakınan Gireldi, 'Irak Parlamentosu aslında ABD güçlerinden ülkeyi terk etmelerini istedi. Bu hem Donald Trump hem de Joe Biden tarafından göz ardı edilen bir talep. Trump aslında Iraklıları devam eden ABD işgalini kabul etmeye zorlamak için Irak bankalarının varlıklarını dondurmakla tehdit etti." ifadelerini kullandı.

Eski CIA ajanı, ayrıca ABD'nin Suriye'deki varlığını da eleştirdi. ABD'nin Suriye'deki petrol sahalarını işgal etmeye devam ettiğini belirten Giraldi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD güçleri, gelen Afgan üs komutanına haber vermeden gece yarısı ülkedeki ana üssü Bagram Hava Üssü'nden çekildi. Bunu, geride kalan teçhizatın yağmalanması çılgınlığı izledi. Ve genel olarak, Afganistan'daki Taliban hareketi "ABD ve NATO tarafından eğitilmiş ve her yerde savunma yapma dezavantajına sahip Afgan hükümet güçlerine karşı zafer üstüne zafer elde ediyor. Onları fırsatları kullanarak saldırılara karşı savunmasız hale getiriyor. Ayrıca, Taliban çok sayıda önemli kasaba ve il ile Pakistan'a geçiş noktaları da dahil olmak üzere kırsal alanın en az % 85'ini kontrol ediyor.'

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