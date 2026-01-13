Eski uçakların yerini alacak: KF-21'in uçuş testleri tamamlandı

Güney Kore, yerli KF-21 savaş uçağını geliştirme çalışmalarında kritik bir eşiği aştı.

Güney Kore Savunma Tedarik Programı İdaresi (DAPA) tarafından yapılan açıklamada, KF-21'in planlanan tüm uçuş testlerinin başarıyla tamamlandığı bildirildi.

İlk prototipin Nisan 2021'de tanıtılmasından bu yana gerçekleştirilen yaklaşık bin 600 uçuş testinin herhangi bir kaza yaşanmadan icra edildiği aktarılırken, program kapsamındaki son uçuş testinin ise dün yapıldığı kaydedildi.

40 adet KF-21 savaş uçağı yola çıktı

DAPA, test alanlarının genişletilmesi ve havada yakıt ikmali süreçlerinin testlere dahil edilmesi sayesinde uçuş testi safhasının planlanandan yaklaşık iki ay önce sona erdiğini bildirdi.

Programı bu yılın ilk yarısına dek tamamlamayı planlayan DAPA'nın, KF-21'in ilk seri üretimini bu yılın ikinci yarısında Güney Kore Hava Kuvvetleri'ne teslim etmeyi hedeflediği belirtildi.

KF-21'ler için heyecan dorukta

Güney Kore, KF-21 programını kullanım ömrünü tamamlamaya başlayan ABD yapımı F-4 ve F-5 jetlerinin yerini alacak yerli süpersonik bir savaş uçağı üretmek amacıyla 2015 yılında başlatmıştı.

Yerli savaş uçağının ilk seri üretim modeli geçen yıl Mayıs ayında montaj aşamasına girmişti.

KF-21 jeti anlaşması an meselesi