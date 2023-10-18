Estonya Savunma Yatırımları Merkezi (ECDI) tarafından güvenlik güçlerinin kullanımına sunulacak 4X4 ve 6X6 araçlara yönelik olarak Estonya'nın başkenti Tallinn'de sözleşme imza töreni düzenlendi.

Törende Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur tarafından Niyet Mektubu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Estonya Savunma Yatırımları Merkezi (ECDI) Genel Müdürü Magnus Valdemar Saar tarafından iki ülkenin savunma sanayisindeki iş birliğine yönelik protokol imzalandı.

Daha sonra ECDI ile Otokar arasında ARMA 6X6, Nurol Makina arasında NMS (YÖRÜK) 4X4 zırhlı muharebe aracı tedarikine yönelik sözleşmelerin imzası atıldı. Sözleşmeleri Otokar Genel Müdür Yardımcısı Sedef Vehbi ve Nurol Makina Genel Müdürü Engin Aykol imza etti.

Törende verilen bilgilere göre, sözleşmeler kapsamında yaklaşık 200 milyon avro karşılığında 230 civarında araç Estonya güvenlik güçlerinin kullanımına sunulacak.

Bakan Güler, törende yaptığı konuşmada, imzalanan niyet mektubunun iki ülke arasındaki mükemmel ilişkileri daha ileriye taşıyacağını, savunma sanayisi ve şirketlerinin daha fazla işbirliği yapmasına imkan vereceğini söyledi.

İki ülke arasında karşılıklı saygıya dayalı çok iyi ilişkiler olduğunu vurgulayan Güler, gelecek yıl ikili ilişkilerin 100. yılının kutlanacağına işaret etti. Güler, "Savunma sanayisindeki ilişkiler iki ülkeyi daha da yakınlaştıracak. Türk firmalarının ürünleri Estonya ordusunu daha da güçlendirip bölgesel güvenliğe katkıda bulunacak. Niyet anlaşması iyi ilişkileri daha geliştirecek." dedi.

Estonya Savunma Bakanı Pevkur da iki ülke arasında ilişkilerin ikinci 100 yılında özellikle savunma sanayisindeki ilişkilerin çok artacağını ifade etti.

Savunma sanayisi olarak çeşitli projeler çalıştıklarını dile getiren Pevkur, "Ukrayna-Rusya savaşından sonra savunmayı güçlendirmek için çok vaktimiz olmadığını anladık. Bu araçlar hakkında çok iyi şeyler duyduk. Estonya savunma sanayisi şirketleri de Türk ordusuna çok şey temin edebilir. NATO büyük bir askeri güç. Ukrayna ve İsrail'deki gelişmeler bu büyük gücü bir arada tutmanın önemini bir kez daha teyit etti. Bu niyet mektubunu imzalamaktan çok memnuniyet duyuyorum. Savunma sanayisindeki işbirliğimizi daha ileriye taşıyacak." değerlendirmesinde bulundu.

- "ORTAK PROJELER ÇALIŞABİLİRİZ"



Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün, imzalanan anlaşmalar ve sözleşmelerle NATO müttefiki Estonya ile savunma alanında işbirliğine başladıklarını söyledi.

Estonya'nın savunması ve güvenliğinin Türkiye için büyük önem taşıdığını ifade eden Görgün şöyle konuştu:

"Tüm savunma ve güvenlik ihtiyaçlarınız için, NATO standartlarında, uygun maliyetli, hızlı teslimat çözümleri sunmaya her zaman hazırız. Özellikle savunma sanayisi firmalarımız son teknolojiye sahip zırhlı araçlarla sahada kendilerini kanıtlamış ve dünyanın sayılı üreticileri arasına girmiştir. Zırhlı araçlarımız dünya çapında çok sayıda ordu tarafından başarıyla kullanılmaktadır.

İmzaladığımız protokol, firmalarımıza olan güvenimizin tam olduğunu ortaya koyuyor ve Nurol Makina ve Otokar ile gerçekleştireceğiniz projelere tam desteğimizi vereceğimizi vurgulamak istiyorum. Zırhlı araç projelerinde olduğu gibi Estonya Savunma Bakanlığına ve Estonya Savunma Kuvvetlerine diğer tüm alanlarda da aynı seviyede destek sunacağımızdan emin olabilirsiniz. Estonya Savunma Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli alanlarda işbirliği yapabileceğimize inanıyoruz. Estonya savunma sanayisindeki kritik teknolojilerden yararlanırken ihtiyaçlarınızı karşılamak için ortak üretim projeleri ve ortak girişimler üzerinde çalışabiliriz. Her iki ülkenin savunma sanayii firmaları, sadece kendi ülkelerimizin değil, üçüncü ülkelerin ihtiyaçlarının karşılanmasında da işbirliği yapabilirler."

ECDI Genel Müdürü Magnus Valdemar Saar, Estonya güvenlik güçlerinin sahip olduğu imkanları artırmak için Türk tedarikçilerle çalışma kararı aldıklarını söyledi.

Geçmişte Türk şirketleriyle küçük sözleşmeler yaptıklarını dile getiren Saar, bu kez pek çok zorluğa sahip iddialı bir planı hayata geçireceklerini vurguladı. Saar, Türk şirketlerinin güçlü destek ve güvenilir tedarik zinciri oluşturma çabası için teşekkür etti.

Konuşma ve imza törenlerinin ardından anlaşmaların tarafları günün anısına birbirlerine hediyeler takdim etti.