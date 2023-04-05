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Savunma

Ete kemiğe büründü: Milli Muharip Uçak'a yeni isim!

Milli Muharip Uçak'a yeni bir isim koyulacağı açıklandı. Konuyla ilgili konuşan Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, 'MMU projenin adı, uçağa bir isim koyulacak. Cumhurbaşkanımız törenle adını ilan edecek.' dedi.

5 Nisan 2023 Çarşamba 08:12 - Güncelleme:
Ete kemiğe büründü: Milli Muharip Uçak'a yeni isim!
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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Muharip Uçak (MMU) projesine ilişkin TRT Haber'de açıklamalarda bulundu.

MMU'nun beşinci nesil bir savaş uçağı olacağını kaydeden Demir, "Bu projeyi yapan dünyada sadece 4 ülke var. Biz de 5'inci oluyoruz" dedi.

Uçağın tüm sistemlerinin takıldığını, bir nevi ete kemiğe büründüğünü ifade eden Demir, test aşamasına gelindiğini kaydetti.

Uçağın başka prototiplerinin de olacağını belirten Demir, ismiyle ilgili ise şunları söyledi:

MMU projenin adı, uçağa bir isim koyulacak. İsim koymada belli süreçler var. Personelden katkıda bulunanların isimlerini topluyoruz. Cumhurbaşkanımız törenle adını ilan edecek.

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