Etiyopya örneğiyle korkuya kapıldılar: Lübnan topraklarında Türk İHA'sı görebiliriz

Türk İHA'larının dünyanın dört bir yanına ihraç edilmesi İsrail tarafında endişeye sebep oldu.

İsrail uzmanlar, Türkiye'nin insansız hava aracı üretimindeki artan hakimiyetinin yalnızca teknolojik bir dönüm noktası değil, aynı zamanda İsrail için potansiyel bir stratejik endişe olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye, İHA teknolojisinde dünyada ilk üç ülke arasında yer alıyor" sözüne atıfta bulunan İsrailli uzmanlar, "Türkler İHA konusunda en gelişmiş ülkelerden biri olarak kabul ediliyor. Düşük maliyetli iş gücüyle İHA'ları çok daha uygun fiyatlarla üretmeye başladılar" yorumunda bulundu.

Türkiye'nin Afrika'daki İHA pazarına girdiğini vurgu yapan uzmanlar, "Yıllar içinde güçlü yetenekler geliştirdiler. Dünyadaki birçok ülkenin müşteri haline geldiği bir sır değil. Bu insansız hava araçları halihazırda Suriye, Kafkasya, Libya ve Ukrayna'daki savaş alanlarında göründü" ifadelerini kullandı.

Etiyopya'nın isyancı güçlere karşı Türk İHA'larını kullanarak zafer elde ettiğinden bahsedildi.

Türk İHA'larının İsrail'i iki şekilde etkileyeceğini değerlendiren uzmanlar, "Birincisi, teknolojik ve ihracat perspektifinden, Türkiye doğrudan bir rakip haline geliyor. İHA'ları hem İsrail hem de Amerikan modellerinden daha ucuz, bu da onları bir çok ülke için daha çekici hale getiriyor" dedi.

İkinci endişenin jeopolitik olduğunu belirten uzmanlar Türkiye'nin Lübnan'a İHA sistemleri tedarik etme olasılığına işaret etti.

Ankara'nın Suriye ordusuna silah ve mühimmat tedarik edeceğini açıkça belirttiğine dikkat çeken İsrailli uzmanlar, Lübnan ve Suriye topraklarında Türk İHA'larının konuşlandırılmasının mümkün olduğunu belirtti.