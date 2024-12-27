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Savunma

Etkili menzili 2 bin 200 metre! Ailenin yeni üyesi sahneye çıktı

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), keskin nişancı tüfek ailesinin yeni üyesi MKE-408'i tanıttı. MKE'den yapılan açıklamada MKE-408'in 10,36 mm x 77 çapında olduğu aktarılırken etkili menzilinin 2200 metre olduğu açıklandı. Ayrıca yüksek hassasiyete sahip olduğu bildirildi.

27 Aralık 2024 Cuma 16:03 - Güncelleme:
Etkili menzili 2 bin 200 metre! Ailenin yeni üyesi sahneye çıktı
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Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), Türk savunma sanayisinin gelişimine yeni savunma teknolojilerle destek olmaya devam ediyor. MKE 27 Aralık 2024 tarihinde yeni ürünleri MKE-408 Keskin Nişancı Tüfeği'ni duyurdu.

MKE'nin sosyal medya hesabından yapılana açıklamada, "Keskin nişancı tüfek ailesinin yeni üyesi: MKE-408. Yüzde yüz Yerli ve Milli." ifadeleri kullanıldı.

Yeni nesil keskin nişanı silahının teknik bilgilerine yer verilen paylaşımda, 10,36 mm x 77 çapında olduğu aktarılırken etkili menzilinin 2200 metre olduğu açıklandı. Ayrıca yüksek hassasiyete sahip olduğu bildirildi.

Özellikleri;

  • Daha Yüksek Menzil: 2200 metreye kadar etkili atış yapabilme yeteneğiyle, NATO kalibrelerine kıyasla üstün performans.
  • Hafif Tasarım: 15 kg ağırlığındaki muadillerine göre sadece 9 kg ağırlığında. Taşıması kolay, kullanımı rahat.
  • Yüksek Hassasiyet: Uzun mesafelerde bile mükemmel isabet için geliştirilmiş namlu ve mekanizma.

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