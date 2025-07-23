Eurofighter anlaşması! Bakan Güler: 40 civarında uçak sahibi olmayı planlıyoruz

Bakan Güler, haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Burada konuşan Güler, "IDEF 2025 17'nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı"nda çok yoğun faaliyet gösterildiğini ve fuarın bütün dünyaya hitap ettiğini söyledi.

Fuarın bugüne kadar yapılanların en büyüğü olduğunu belirten Güler, "1400'ü geçen bir şirket katılımı var. Büyük bir memnuniyet var. Yaklaşık 41 savunma bakanı burada." dedi.

Firmaların ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Güler, seri üretime daha çok ağırlık verilmesi gerektiğini vurguladı.

40 adet Eurofighter anlaşması tamam! Türkiye 2 yıl içinde uçakları kullanmaya başlayacak Taleplerin her geçen gün arttığını ve zamanında karşılanması gerektiğini belirten Güler, Ar-Ge bölümünde çok önemli ürünler olduğunu belirtti.

Ürünlere ilişkin konuşan Güler, şunları söyledi:

"Birincisi nüfuz edici bomba. O sadece öyle bir bomba falan değil. Kullandığımız yerde yaklaşık 80 metre dağın içine o bomba girdi. Gerçek bir nüfuz edici bomba. Onun karşılığı olan bombalar 1-2 ülkede var sadece. 6 tondan başlıyor. Bizimki sadece 1 ton. İnşallah o Ar-Ge'de çalışmalarımızı devam ettireceğiz."

- "40 CİVARINDA UÇAK SAHİBİ OLMAYI PLANLIYORUZ"

Bakan Güler, fuarda görülen elektronik harp sistemlerinin etkin bir şekilde kullanıldığını söyledi.

Yoğun şekilde bu sistemlerin kullanıldığı belirten Güler, "Elektronik harp vasıtalarını belki de dünyada en etkili kullanan ordu Türk Silahlı Kuvvetleri'dir. Çok çok yoğun kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Güler, Türkiye'nin Eurofighter Typhoon kullanıcısı olarak kabulüne ilişkin soru üzerine ise çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, "40 civarında sonunda uçak sahibi olmayı planlıyoruz. Bunun değişik opsiyonları var. Onlar üzerinde çalışıyoruz." diye konuştu.