İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Temmuz 2025 Cuma / 23 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,3695
  • EURO
    47,0196
  • ALTIN
    4327.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Savunma

Eurofighter ilanı: Türkiye'den teklif bekliyoruz

Türkiye'nin satın almak istediği, hava üstünlüğü ve yer hedeflerine saldırı kabiliyetiyle öne çıkan Eurofighter Typhoon savaş uçakları için geri sayıma geçildi. Jeti üreten firma, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu üç ülkeden Eurofighter Typhoon siparişi almayı beklediklerini açıkladı.

HABER MERKEZİ18 Temmuz 2025 Cuma 07:35 - Güncelleme:
Eurofighter ilanı: Türkiye'den teklif bekliyoruz
ABONE OL

Gözler, 22-27 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan IDEF 2025'e çevrildi.

Türkiye ile Eurofighter Typhoon'un üretici ülkeleri arasında yapılacak görüşmeler, 17'nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) kapsamında gerçekleştirilecek.

"SİPARİŞ BEKLİYORUZ"

BAE Systems'in havacılık bölümünden sorumlu yöneticisi Richard Hamilton, İngiltere'nin Warton kentinde yaptığı açıklamada, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu üç ülkeden Eurofighter Typhoon siparişi almayı beklediklerini söyledi.

Hamilton, "İngiltere hükümeti ile çeşitli siparişler üzerine çalışıyoruz" dedi.

Hamilton'un verdiği bilgilere göre Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'ın da dâhil olduğu toplam 150 adet Typhoon uçağı potansiyel sipariş kapsamında değerlendiriliyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: OLUMLU GELİŞMELER VAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda'da düzenlenen NATO Zirvesi dönüşünde yaptığı açıklamalarda, İngiltere ve Almanya ile bu konuda temaslarda bulunduklarını belirterek, "Olumlu gelişmeler var" ifadelerini kullanmıştı.

Eurofighter sinyali verildi! Türkiye'ye yönelik kararlarını resmen duyurdular

İngiltere'den "Eurofighter" açıklaması: 4 ülke Türkiye'nin önemini fark etti

Eurofighter tedarikinde kazanan taraf Türkiye!

ÖNERİLEN VİDEO

Marmaris'te şok görüntüler: Eğlence mekanı çalışanları kadın turistleri darp etti: 5 gözaltı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.