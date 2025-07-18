Gözler, 22-27 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan IDEF 2025'e çevrildi.

Türkiye ile Eurofighter Typhoon'un üretici ülkeleri arasında yapılacak görüşmeler, 17'nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) kapsamında gerçekleştirilecek.

"SİPARİŞ BEKLİYORUZ"

BAE Systems'in havacılık bölümünden sorumlu yöneticisi Richard Hamilton, İngiltere'nin Warton kentinde yaptığı açıklamada, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu üç ülkeden Eurofighter Typhoon siparişi almayı beklediklerini söyledi.

Hamilton, "İngiltere hükümeti ile çeşitli siparişler üzerine çalışıyoruz" dedi.

Hamilton'un verdiği bilgilere göre Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'ın da dâhil olduğu toplam 150 adet Typhoon uçağı potansiyel sipariş kapsamında değerlendiriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda'da düzenlenen NATO Zirvesi dönüşünde yaptığı açıklamalarda, İngiltere ve Almanya ile bu konuda temaslarda bulunduklarını belirterek, "Olumlu gelişmeler var" ifadelerini kullanmıştı.

Eurofighter sinyali verildi! Türkiye'ye yönelik kararlarını resmen duyurdular

İngiltere'den "Eurofighter" açıklaması: 4 ülke Türkiye'nin önemini fark etti

Eurofighter tedarikinde kazanan taraf Türkiye!