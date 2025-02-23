Türkiye'ye muhtemel Meteor füzesi satışıyla ilgili telaşlanan Yunanistan'da büyük bir hareketlilik yaşanıyor.

Fransa Savunma Bakanı Lecornu'nun Türkiye'ye Meteor füzesi satışında Fransa'nın bir rolü olmadığını, sürecin İngiltere ve Türkiye arasında ilerlediğini belirtmesi Yunanistan'daki paniği daha da artırırken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kraliyet Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sir Richard Knighton'ın resmi daveti üzerine Birleşik Krallık'ı ziyaret etti.

Orgeneral Kadıoğlu, RAF Coningsby Hava Üssü'nde mevkidaşı Orgeneral Knighton ile Eurofighter Typhoon savaş uçağı önünde fotoğraf çektirdi.

Bu olayın ardından Yunan basınında yer alan haberde, "Milli Savunma Bakanı Nikos Dendias, Ankara'nın Eurofighter ve Meteor uçaklarını üreten iki konsorsiyumla yaptığı görüşmelerin ardından ve Fransa'nın konuya müdahil olmayı reddetmesinin ardından, apar topar Londra'ya giderek Salı günü İngiliz mevkidaşı John Healey ile bir araya gelecek" ifadelerini kullandı.

11 Şubat'ta Türkiye'ye Meteor füzesi satışını engellemek için Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşen Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in bu konuda ret cevabı aldığı Yunan basına yansımıştı.

Fransa tarafının, Meteor'un 6 ülkenin katılımından oluşan bir konsorsiyum tarafından üretilmesi nedeniyle uluslararası pratik olarak bunun mümkün olmadığını Miçotakis'e bildirdiği kaydedilmişti.

Görüş ötesi havadan havaya füze sınıfındaki Meteor, Fransa merkezli MBDA tarafından üretiliyor. Konsorsiyumda Fransa, İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya ve İsveç bulunuyor.