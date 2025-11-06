Türkiye ile İngiltere'nin yaptığı Eurofighter Typhoon savaş uçağı alım anlaşması noktasında önemli bir gelişme yaşandı. Anlaşmanın duyurulmasından günler sonra İngiltere'de havacılık ve savunma sanayisinde faaliyet gösteren BAE Systems şirketi, TUSAŞ'ı ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin TUSAŞ'tan yapılan açıklamada, "Şirketimizden bir uluslararası başarı daha" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "BAE Systems ile insansız hava sistemleri ve ilgili teknolojiler alanında iş birliği yapmak üzere Mutabakat Zaptı imzaladık" denildi.

İş birliği kapsamında, geleceğe yönelik insansız sistemler alanında ortak fırsatları değerlendirme ve yeni iş birliği alanları oluşturmanın hedeflendiği vurgulandı.

40 ADET EUROFİGHTER İÇİN ANLAŞMA İMZALANDI

İngiltere ile Türkiye, Ankara'nın Eurofighter Typhoon savaş uçaklarından 40 taneye kadar satın almasını sağlayacak bir siparişin önünü açan bir mutabakat zaptı imzaladı.

İngiltere Savunma Bakanı John Healey anlaşmanın Türkiye'nin Typhoon savaş uçaklarını satın alması yönünde büyük bir adım olduğunu ve bunun NATO'nun kolektif savunması ile iki ülkenin sanayi temellerini güçlendireceğini söyledi.

İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, Türkiye'nin savaşı uçağı siparişinin "bir nesil sonra en büyük savaş uçağı anlaşması" olarak nitelendirildi.

TÜRKİYE ŞİRKETE İLAÇ OLDU

Eurofighter uçaklarının İngiltere'de son montajının yapıldığı fabrikada üretim geçtiğimiz Temmuz ayında durmuştu. BAE Systems'in Lancashire'daki Warton üretim tesisi, "İngiltere içinden ya da dışarıdan yeni sipariş gelmemesi" nedeniyle üretim bandını durdurma kararı almıştı. Türkiye ile anlaşma ise şirket için adeta kurtuluş oldu.