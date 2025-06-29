Eurofighter sinyali verildi: Onaylayacak çünkü Türkiye için her şeyi yapar

Alman basını Türkiye'ye Eurofighter satışının yakında gerçekleşebileceğini yazdı. Almanya Başbakanı Merz'in Türkiye hakkındaki övgü dolu sözlerine yer verilen haberde, Ankara'nın önemli bir müttefik olarak görüldüğüne dikkat çekildi.

Yerli ve milli teknolojilere ağırlık veren Ankara, hem caydırıcılığını artırıyor hem de dışa bağımlılığı azaltma hedefi doğrultusunda stratejik projelere imza atıyor.

Kara, deniz, hava ve siber alanda geliştirilen platformlar; bölgesel güç dengelerinde Türkiye'yi öne çıkarırken, uluslararası iş birlikleri ve ihracat başarıları da savunma sanayiinin küresel rekabet gücünü artırıyor.

KAAN savaş uçağından insansız sistemlere, akıllı mühimmattan elektronik harp kabiliyetlerine kadar birçok alandaki yerli üretim, Türkiye'nin savunmadaki dönüşümünün somut göstergeleri arasında yer alıyor.

Dünyadaki istikrarsızlık süreci tüm hızıyla devam ederken Türkiye, hava savunmasını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

"EUROFIGHTER'A ONAY YAKIN"

Alman Handelsblatt, iki ülke arasında yapılan son görüşmeler sonrası Merz hükümetinin Türkiye'ye planlanan Eurofighter Typhoon savaş uçakları satışının önünü açacağını iddia etti.

Almanya'daki üst düzey yetkililerin görüşlerine yer verilen haberde ihracat anlaşmasının yakında gerçekleşebileceği vurgulandı.

Haberde, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Türkiye'yi önemli bir müttefik olarak gördüğü belirtilirken, Almanya'nın ortaklığı korumak ve daha da genişletmek için mümkün olan her şeyi yapabileceğine dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Haziran'da Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı kapsamında Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile görüşmüştü.

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