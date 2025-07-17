Eurofighter sinyali verildi! Türkiye'ye yönelik kararlarını resmen duyurdular

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki lider, ortak basın toplantısı düzenledi.

Bir gazetecinin "Eurofighter Typhoon'un ihracatı hakkında Starmer ile konuştunuz mu? Bunları Türkiye'ye teslim etmeye hazır mısınız?" sorusuna Merz, "İhracat izinleri konusunda henüz bir karar almadık, ancak bu tür bir ihracat lisansını mümkün kılacak veya sağlayacak iyi bir karara doğru ilerliyoruz. Bekleyip göreceğiz ancak buna ilişkin olarak hangi ülkeleri düşündüğümüz konusunda açıklama yapmayacağım" dedi.

Eurofighter Typhoon, İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya tarafından geliştirilen çift motorlu çok amaçlı bir savaş uçağıdır. Başlangıçta hava hakimiyeti görevleri için inşa edilen platform, hassas taarruz, keşif ve elektronik harp operasyonları gerçekleştirebilen çok yönlü bir uçağa dönüşmüştür.

Mach 2'yi aşan azami hıza sahip olan uçak, 27 mm Mauser topu, çok çeşitli hava-hava ve hava-kara mühimmatı ve gelişmiş navigasyon ve hedefleme sistemleriyle donatılmıştır. Devam eden iyileştirmeler, özellikle Tranche 4 standardına entegre edilmiş modüler geliştirme yolu sayesinde Typhoon'un yüksek tehdit ortamlarında rekabetçi kalmasını sağlamaktadır.